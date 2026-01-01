Acasă » Știri » Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile

Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile

De: Simona Tudorache 01/01/2026 | 11:13
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile
Survivor. Sursa foto: Facebook
Antena 1 a schimbat grila. Survivor, show-ul care rescrie limitele umane și face din supraviețuire o artă, va fi difuzat la Antena 1 din 9 ianuarie de trei ori pe săptămână, mai precis vinerea de la 20.30, iar sâmbăta și duminică de la 20.00. Survivor va fi prezentat de Adi Vasile.

Faimoșii și Războinicii sunt pregătiți de competiția care le va schimba viața pentru totodată. Cei 12 Faimoși sunt Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

Când se va difuza Survivor la Antena 1?

În arena confruntărilor li se alătură și cei 12 Războinici care promit să lupte până la capăt și să câștige faimosul trofeu. Fiecare dintre ei vine cu o experiență diferită de viață și cu o serie de caracteristici care le oferă avantaje!

Adrian Petre, are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, decis să arate că poate obține succes și în afara terenului de fotbal. Tot pasionați de sport sunt și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor  recunoscut în mediul online pentru activitatea sa intensă, și Niky Salman, de 38 de ani, instructor de fitness cu o poveste de viață încărcată de provocări.

Pasionați de afaceri, doi antreprenori lasă deoparte munca și se concentrează pe forța lor fizică și psihică: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.

Urmărită de sute de mii de oameni în social media, Profa de mate, Loredana Pălănceanu, este decisă la 29 de ani să fie apreciată și pentru calitațile pe care le va arăta în junglă.

Cine mai face parte din echipa Războinicilor

La fel de cunoscut în online, Nicu Grigore, Talent Manager, 37 de ani, vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru modul în care se va descurca în competiție.

Alberto Hangan este un actor de 29 de ani, care a cochetat cu modelling-ul și cu multe arii conexe, iar acum vrea să se folosească de trupul bine lucrat pentru a reuși și în cel mai dur reality. Aflată la o nouă apariție pe TV, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, știe ce ingrediente sunt necesare pentru a merge până la final în emisiune.

Cea mai tânără concurentă, la doar 19 ani, Bianca Stoica, studentă la Sport, are motivația clară – vrea să învingă! Și-a luat deja licența în medicină, iar acum vrea să ajute oamenii, prin meseria ei, însă până atunci are un alt țel – să reziste cât mai mult în junglă: Patrice Cărăușan, de 27 de ani. Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care.

