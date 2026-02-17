Acasă » Știri » Alice Doboș a murit la doar 30 de ani. Este doliu în familia primarului Petre Doboș

17/02/2026 | 11:09
Este doliu în județul Iași! Fiica primarului din comuna Răchiteni s-a stins din viață la vârsta de doar 30 de ani. Comunitatea locală este în stare de șoc, moartea subită a tinerei lăsând în urmă multe întrebări și o tristețe grea. Mesajul de adio al tinerei a devenit viral.

Alice Doboș, fiica primarului din comuna Răchiteni a murit fulgerător la vârsta de doar 30 de ani. Se pare că de ceva timp tânăra ducea o luptă grea cu o boală nemiloasă, aceasta fiindu-i în cele din urmă fatală. În ciuda eforturilor medicale și a tratamentelor urmate, tânăra nu a reușit să învingă boala.

Fiica primarului Petre Doboș, Alice, s-am stins din viață la vârsta de numai 30 de ani. Tânăra își finalizase studiile superioare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, fiind licențiată în Drept. Ea provenea dintr-o familie cunoscută în comunitate, tatăl său fiind edilul comunei Răchiteni.

Alice Doboș a fost răpusă de o boală nemiloasă, iar înainte de a se stinge din viață aceasta a lăsat un mesaj de adio în mediul online. Mesajul a devenit viral și este reprezentat de o poezie semnată de Guy Corneau.

Textul este unul metaforic ce vorbește despre condiția umană. Ultima postare a lui Alice Doboș a atras atenția și a devenit virală.

„Vei veni și ei toți vor fi acolo. / Toți și toate vor fi acolo. / Iar atunci când vei veni, Drama va putea începe. / Întrucât doar tu lipseai. / E propria ta poveste pe care o vom juca. / Vom juca îndepărtarea ta de tine însuți, / Îndepărtarea ta de ceea ce ești chiar tu, / De ceea ce nu știi să recunoști.

Vom juca furia, nimicirea, nebunia, / Minciuna și gelozia. / Vom juca sexul, pasiunea, suspinele, / Bețiile, eșecurile și oboseala. / Vom juca întreaga piesă.

Și vei putea vocifera ori vei putea să taci, / Fiindcă, oricum, noi tot vom juca. / Totul se va juca până când vei spune: „Este doar teatru!” / Dar și acest lucru e prevăzut în piesă, / Și nu vei putea ieși din ea.

Te vei putea emoționa, minuna, /Sacrifica sau umili, /Oricum, totul se va juca. /Până când vei striga: „Acum înțeleg! Sunt toate aceste personaje!”/ Dar și acest lucru e prevăzut în piesă / Și nu vei putea ieși din ea. /Totul se va relua și se va repeta, / Până când inima ta se va frânge, / Până când micul tău / Eu se va epuiza, / Și vei putea întâmpina totul. / Și atunci, în liniște, vei spune: „Iubesc! În sfârșit, iubesc! / Savurez toate aceste personaje, / Pe victime, la fel și pe călăi, / Pe Salvatori, la fel ca pe Persecutori. / Îi am în mine. / Trec toți în mine. / Îi văd circulând / Și mă simt liber să devin fiecare dintre ei, / Sau să nu devin absolut nimic!

Și acest lucru e prevăzut în piesă, / Dar, de data asta, vei putea ieși din teatru. / Totuși, nu va mai fi o necesitate. / Vederea ta va fi eliberată / Și, cu pupila dilatată, / Nu vei mai ști ce să contempli / Din tot ceea ce ești. / Da, îți spun, / Când vei veni, / Vor fi cu toții acolo. / Nu-i vei recunoaște, / Și totuși, ei nu vor fi nimeni alții decât tu însuți”, se arată în ultima postare a lui Alice Doboș.

