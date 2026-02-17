Acasă » Știri » Analize și consultații gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Care este condiția

Analize și consultații gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Care este condiția

De: Iancu Tatiana 17/02/2026 | 11:29
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că indiferent dacă un cetățean este asigurat sau nu, tot va putea să beneficieze de pachete de servicii medicale gratuite. În urma unor actualizări ale Ghidului asiguratului, CNAS a emis un nou set de condiții pentru ca toată lumea să poată efectua gratuit controale, atât timp cât există în registrul de medicină de familie.

Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, a transmis un mesaj cetățenilor, printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, în care îi îndemna să meargă la medicul de familie pentru a beneficia de un pachet de prevenție gratuită.

„Te rog să te duci la medicul tău de familie! Pentru că indiferent de vărsta pe care o ai, poți beneficia de un pachet de prevenție prin care poți să-ți diagnostichezi lșa timp o boală de care nu știi”, a menționat președintele CNAS în videoclip.

Cu medic de familie și fără costuri

Condiția care trebuie îndeplinită de un pacient care are nevoie de expertize medicale este ca acesta să se afle în Registrul Medicilor din România. Potrivit Ghidului, pachetul de prevenție este acordat în funcție de vârsta celui care cere acest lucru.

Copiii dispun de examinări medicale periodice, care sunt valabile din momentul externării din maternitate și care sunt în continuare în vigoare până ce aceștia împlinesc 3 ani. Un plus al acestui pachet este reprezentat de faptul că aceste îngrijiri pot avea loc și în locuința copiilor pentru cei care au vârsta de o lună.

Analizele decontate pentru copiii de până la 3 ani sunt depistarea anemiei și a rahitismului, dar și identificarea sindromului metabolic la copii, care crește riscul de apariție a diabetului de risc 2.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani se bucură de un consult preventiv gratuit anual.

Servicii limitate

Este nevoie de bilet de trimitere pentru a folosi aceste servicii. Totuși, persoanele neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18-39 de ani au dreptul la un singur consult prudențial.

Adulții care depășesc vârsta de 40 de ani, neidentificați cu boli cronice și asimptomatici se bucură de trei conultații gratuite pe an. Spre deosebire de aceștia, cazurile mai grave, spre exemplu cei care au măcar o boală cronică și sunt asigurați își pot face până la două consultații pe an. Pachetul vizează: stilul de viață, riscurile cardiovasculare, oncologice, mintale, de reproducere, boli cronice de rinichi și de melanom malign.

Seniorii de peste 60 de ani beneficiază de pachetul menționat anterior și de evalările riscurilor de osteoporoză, incontinență urinară și de demență.

