Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 17:44
Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate
În România, persoanele care doresc ca partenerii de viață sau părinții fără asigurare de sănătate să beneficieze de servicii medicale în sistemul public pot să facă acest lucru prin plata contribuției la sistemul de sănătate. Mecanismul permite ca o persoană cu venituri să preia responsabilitatea financiară pentru cei aflați în întreținere, oferindu-le astfel acces la pachetul de bază de servicii medicale fără a fi nevoiți să achite fiecare serviciu în parte.

Procedura se realizează prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), folosind formularul 212 disponibil online. Persoana care dorește să asigure un membru al familiei sau un partener de viață trebuie să completeze datele de identificare ale acestuia și să inițieze un contract de asigurare care se derulează pe o perioadă de un an.

Plata contribuției se efectuează în două tranșe: un avans de aproximativ un sfert din valoarea anuală a contribuției se achită imediat, iar restul sumei până la finalul lunii mai a anului următor. În prezent, contribuția anuală pentru o persoană aflată în întreținere este de 2.440 de lei, ceea ce înseamnă că prima tranșă se ridică la 610 lei.

Deși sistemul permite plata contribuției online, fără a fi necesară deplasarea la ghișeele ANAF sau ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), mulți specialiști în domeniul sănătății și asociații de pacienți atrag atenția că procedura este complicată. Plata integrală a contribuției într-o singură tranșă poate fi dificil de suportat pentru familiile cu venituri reduse, iar modul de plată în rate lunare nu este încă disponibil oficial.

Persoanele fără asigurare medicală sunt nevoite să plătească integral pentru consultații, investigații și tratamente atunci când se prezintă la spitale sau clinici. Aceasta poate genera dificultăți financiare semnificative, mai ales în cazul familiilor în care doar unul dintre membri are venituri. De exemplu, familiile cu părinți sau bunici neasigurați trebuie să facă ajustări bugetare pentru a putea achita costurile serviciilor medicale sau contribuția anuală, renunțând uneori la alte cheltuieli de bază.

Sistemul public de sănătate a introdus această facilitate recent, iar primele date arată că în primele două luni de la implementare s-au colectat aproximativ 37 de milioane de lei de la persoanele care au optat să asigure pe cei aflați în întreținere. Sumele colectate urmează să fie folosite în investiții pentru infrastructura medicală, dotarea spitalelor și achiziția de echipamente necesare tratamentului pacienților.

Pe de altă parte, autoritățile sanitare recunosc că există și persoane care aleg să beneficieze de servicii medicale fără a avea nevoie reală de acestea, ceea ce poate pune presiune suplimentară pe spitale și resursele disponibile. De asemenea, procesul birocratic și necesitatea plății în avans pot descuraja potențialii beneficiari, ceea ce face ca unii oameni eligibili să rămână neasigurați.

