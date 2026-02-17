Acasă » Știri » Tzancă Uraganu, surpriză colosală pentru Alina Marymar în văzul lumii! Ce a așteptat-o acasă

Tzancă Uraganu, surpriză colosală pentru Alina Marymar în văzul lumii! Ce a așteptat-o acasă

De: Iancu Tatiana 17/02/2026 | 11:29
Marymar, iubita lui Tzancă Uraganu/ sursă foto: social media

Tzancă Uraganu și Alina Marymar sunt unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut și s-au iubit extraordinar de mult, iar iubirea lor a înflorit de-a lungul anilor, conducând la apariția primului copil al celor doi – o fetiță, Anastasia. Duminică seară, în timpul unui concert, Tzancă a făcut un gest care a surprins-o pe Marymar, stârnindu-i emoții puternice.

Tzancă Uraganu și Alina Marymar au trecut împreună prin situații dificile și au fost puși la zid de foarte multe ori, dar se pare că acest lucu nu a contat pentru cei doi, ba chiar pare că aceștia sunt mai puternici decât oricând.

Iubirea, mai presus de orice

Gestul făcut în văzul tuturor a emoționat-o pe Marymar. A fost un gest neașteptat, un gest simplu, dar cu o însemnătate enormă.

După ziua de Valentine’s Day, manelistul a fost chemat să presteze un show într-un local cunoscut. Bineînțeles că, alături de el la acest eveniment au fost și Alina Marymar și fetița celor doi. Ocupând adesea primele locuri din trending pe Youtube, Tzancă prestează adesea momente artistice în diferite locații, dar până acum acesta nu pare să fi făcut vreun gest asemănător.

Spre surprinderea tuturor, chiar și a femeii vieții lui, în timpul programului, pe un ecran uriaș amplasat în spatele scenei a apărut o fotografie. Nu era orice tip de fotografie, ci o fotografie cu cei doi, care erau foarte fericiți împreună.

Un asemenea gest nu avea cum să nu fie imortalizat, iar Alina Marymar s-a mândrit cu cadoul primit și l-a distribuit pe platforma ei de socializare. Emoția ei s-a simțit din textul scris pe postare: „Inima meaaa”, a transmis Alina Marymar după ce a fost surprinsă de bărbatul ei. Momentul inopinat a fost unul simplu, dar totuși mai rar întâlnit.

Alina Marymar nu se simte neglijată

Chiar dacă în viața lui Tzancă se află și Lambada, prima soție a acestuia cu care are împreună trei copii, Alina Marymar înțelege rolul Lambadei în viața lui Tzancă, dar și motivele pentru care aceștia merg împreună în vacanțe: „Eu am fost de acord, pentru că atunci când sunt copii la mijloc, nu prea avem cum să ne punem în calea fericirii lor.”, spune Alina Marymar pentru Spynews.ro.

