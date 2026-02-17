Dr. Cezar: „Ciocolata neagră este mai puternică decât fructele de pădure”. De ce recomandă 70–90% cacao și o numește „viagra naturală”

Ciocolata neagră, cu un conținut ridicat de cacao, nu mai este de mult doar un desert, ci un aliment funcțional tot mai studiat pentru efectele sale asupra sănătății. Dr. Cezar atrage atenția asupra beneficiilor ei și o recomandă chiar ca aliat în sezonul cald, pentru protecția vaselor de sânge și a pielii. De la antioxidanți mai puternici decât cei din fructele de pădure până la L-arginină, aminoacid implicat în producerea oxidului nitric, ciocolata neagră devine un subiect surprinzător în medicina preventivă.

„Este mai bogată în antioxidanți decât fructele de pădure”

Dr. Cezar susține ferm beneficiile acestui aliment:

„Ciocolata neagră, 70, 80, 90%, sau chiar 99% cacao, ciocolata neagră este cea mai bogată în antioxidanți și e mai puternică, din acest punct de vedere, decât fructele de pădure. Ciocolata neagră conține și L-arginină, care e un aminoacid ce stimulează producția de oxid nitric, care este vasodilatator, viagra naturală și e bună și pentru îmbunătăţirea testosteronului. Crește fluxul de sânge în organism și, în felul ăsta, previne bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale și protejează pielea atunci când ne expunem la soare. Vine acum sezonul cald. Pregătiți-vă în geanta de voiaj. Tot timpul când plec în vacanțe, îmi iau 10 tablete de alea de ciocolată neagră, de calitate, neîndulcită cu stevia, deci nu cu zahăr, ciocolata neagră, 70, 80, 90%.”

Afirmația lui se bazează pe conținutul ridicat de flavonoide și polifenoli din cacao, substanțe antioxidante care combat stresul oxidativ și inflamația din organism.

Ce face, de fapt, L-arginina din ciocolată

Unul dintre punctele-cheie din declarația medicului este prezența L-argininei. Acest aminoacid semi-esențial contribuie la producerea oxidului nitric, o moleculă care relaxează și dilată vasele de sânge.

Prin acest mecanism, circulația sanguină este îmbunătățită, iar tensiunea arterială poate fi susținută în limite normale. De aici și comparația cu un „vasodilatator natural”. Un flux sanguin mai bun înseamnă o oxigenare mai eficientă a organelor, inclusiv a creierului și a mușchilor.

Este important de menționat însă că nivelul de L-arginină dintr-o porție de ciocolată nu este echivalent cu dozele din suplimentele dedicate. Pentru că îmbunătățește circulația sângelui, L-arginina este frecvent studiată în legătură cu susținerea funcției erectile. Beneficiile apar în contextul unui consum moderat și al unui stil de viață echilibrat.

Inimă, creier și vase de sânge

Ciocolata neagră cu minimum 70% cacao este considerată cea mai sănătoasă variantă datorită concentrației mari de substanțe active. Flavonoidele contribuie la elasticitatea vaselor de sânge și pot reduce rigiditatea arterială, un factor de risc pentru boli cardiovasculare.

În același timp, prin stimularea circulației, poate susține funcția cognitivă, memoria și capacitatea de concentrare. Conținutul de teobromină și cantitățile mici de cafeină oferă un efect tonic blând, fără impactul agresiv al cafelei.

Prin reducerea stresului oxidativ, ciocolata neagră poate avea și un rol protector în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, așa cum subliniază și Dr. Cezar.

Pielea și expunerea la soare

Un aspect mai puțin cunoscut este legătura dintre flavonoidele din cacao și protecția pielii. Unele cercetări sugerează că acestea pot îmbunătăți microcirculația cutanată și pot crește rezistența pielii la radiațiile UV.

Nu înlocuiește protecția solară, însă poate oferi un sprijin suplimentar pentru menținerea elasticității și hidratării pielii, mai ales în sezonul cald.

Specialiștii recomandă aproximativ 20–30 de grame pe zi, preferabil o variantă cu peste 70% cacao și cu un conținut redus de zahăr. Ideal este ca produsul să nu fie intens îndulcit și să aibă o listă scurtă de ingrediente.

Consumată cu moderație, ciocolata neagră poate face parte dintr-o alimentație echilibrată.

Deși are beneficii, ciocolata neagră rămâne un aliment caloric, bogat în grăsimi. Excesul poate duce la creștere în greutate sau disconfort digestiv.

Ca în orice recomandare nutrițională, cheia rămâne echilibrul. Ciocolata neagră poate fi aliat pentru sănătate, dar nu înlocuiește un regim alimentar variat, mișcarea și controalele medicale periodice.

În forma potrivită și în cantitatea potrivită, un pătrățel de ciocolată poate fi mai mult decât o plăcere – poate fi un gest de prevenție.

CITEȘTE ȘI: Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

Prof. Dr. Leon Dănăilă: „Minim 6-7 ore de somn în 24 de ore”. Cum ajută muzica lui Mozart creierul să se liniștească