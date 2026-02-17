Acasă » Știri » Dr. Cezar: „Ciocolata neagră este mai puternică decât fructele de pădure”. De ce recomandă 70–90% cacao și o numește „viagra naturală”

Dr. Cezar: „Ciocolata neagră este mai puternică decât fructele de pădure”. De ce recomandă 70–90% cacao și o numește „viagra naturală”

De: Paul Hangerli 17/02/2026 | 05:40
Dr. Cezar: „Ciocolata neagră este mai puternică decât fructele de pădure”. De ce recomandă 70–90% cacao și o numește „viagra naturală”
Dr. Cezar, sursa- captură social media canalul Doctor Cezar

Ciocolata neagră, cu un conținut ridicat de cacao, nu mai este de mult doar un desert, ci un aliment funcțional tot mai studiat pentru efectele sale asupra sănătății. Dr. Cezar atrage atenția asupra beneficiilor ei și o recomandă chiar ca aliat în sezonul cald, pentru protecția vaselor de sânge și a pielii. De la antioxidanți mai puternici decât cei din fructele de pădure până la L-arginină, aminoacid implicat în producerea oxidului nitric, ciocolata neagră devine un subiect surprinzător în medicina preventivă.

„Este mai bogată în antioxidanți decât fructele de pădure”

Dr. Cezar susține ferm beneficiile acestui aliment:

„Ciocolata neagră, 70, 80, 90%, sau chiar 99% cacao, ciocolata neagră este cea mai bogată în antioxidanți și e mai puternică, din acest punct de vedere, decât fructele de pădure. Ciocolata neagră conține și L-arginină, care e un aminoacid ce stimulează producția de oxid nitric, care este vasodilatator, viagra naturală și e bună și pentru îmbunătăţirea testosteronului. Crește fluxul de sânge în organism și, în felul ăsta, previne bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale și protejează pielea atunci când ne expunem la soare. Vine acum sezonul cald. Pregătiți-vă în geanta de voiaj. Tot timpul când plec în vacanțe, îmi iau 10 tablete de alea de ciocolată neagră, de calitate, neîndulcită cu stevia, deci nu cu zahăr, ciocolata neagră, 70, 80, 90%.”

Afirmația lui se bazează pe conținutul ridicat de flavonoide și polifenoli din cacao, substanțe antioxidante care combat stresul oxidativ și inflamația din organism.

Ce face, de fapt, L-arginina din ciocolată

Unul dintre punctele-cheie din declarația medicului este prezența L-argininei. Acest aminoacid semi-esențial contribuie la producerea oxidului nitric, o moleculă care relaxează și dilată vasele de sânge.

Prin acest mecanism, circulația sanguină este îmbunătățită, iar tensiunea arterială poate fi susținută în limite normale. De aici și comparația cu un „vasodilatator natural”. Un flux sanguin mai bun înseamnă o oxigenare mai eficientă a organelor, inclusiv a creierului și a mușchilor.

Este important de menționat însă că nivelul de L-arginină dintr-o porție de ciocolată nu este echivalent cu dozele din suplimentele dedicate.  Pentru că îmbunătățește circulația sângelui, L-arginina este frecvent studiată în legătură cu susținerea funcției erectile. Beneficiile apar în contextul unui consum moderat și al unui stil de viață echilibrat.

Inimă, creier și vase de sânge

Ciocolata neagră cu minimum 70% cacao este considerată cea mai sănătoasă variantă datorită concentrației mari de substanțe active. Flavonoidele contribuie la elasticitatea vaselor de sânge și pot reduce rigiditatea arterială, un factor de risc pentru boli cardiovasculare.

În același timp, prin stimularea circulației, poate susține funcția cognitivă, memoria și capacitatea de concentrare. Conținutul de teobromină și cantitățile mici de cafeină oferă un efect tonic blând, fără impactul agresiv al cafelei.

Prin reducerea stresului oxidativ, ciocolata neagră poate avea și un rol protector în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, așa cum subliniază și Dr. Cezar.

Pielea și expunerea la soare

Un aspect mai puțin cunoscut este legătura dintre flavonoidele din cacao și protecția pielii. Unele cercetări sugerează că acestea pot îmbunătăți microcirculația cutanată și pot crește rezistența pielii la radiațiile UV.

Nu înlocuiește protecția solară, însă poate oferi un sprijin suplimentar pentru menținerea elasticității și hidratării pielii, mai ales în sezonul cald.

 

Specialiștii recomandă aproximativ 20–30 de grame pe zi, preferabil o variantă cu peste 70% cacao și cu un conținut redus de zahăr. Ideal este ca produsul să nu fie intens îndulcit și să aibă o listă scurtă de ingrediente.

Consumată cu moderație, ciocolata neagră poate face parte dintr-o alimentație echilibrată.

Deși are beneficii, ciocolata neagră rămâne un aliment caloric, bogat în grăsimi. Excesul poate duce la creștere în greutate sau disconfort digestiv.

Ca în orice recomandare nutrițională, cheia rămâne echilibrul. Ciocolata neagră poate fi aliat pentru sănătate, dar nu înlocuiește un regim alimentar variat, mișcarea și controalele medicale periodice.

În forma potrivită și în cantitatea potrivită, un pătrățel de ciocolată poate fi mai mult decât o plăcere – poate fi un gest de prevenție.

CITEȘTE ȘI: Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

Prof. Dr. Leon Dănăilă: „Minim 6-7 ore de somn în 24 de ore”. Cum ajută muzica lui Mozart creierul să se liniștească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×