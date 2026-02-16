Acasă » Știri » Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

De: Paul Hangerli 16/02/2026 | 05:40
Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit
Mircea Beuran, sursă- captură social media Brainmatters

Nu promite alimente exotice, nu impune restricții drastice și nu presupune calcule complicate de calorii. „Dieta” despre care vorbește Profesorul Doctor Mircea Beuran începe cu un gest simplu, la îndemâna oricui: mestecarea corectă a alimentelor. Un obicei vechi, aproape uitat, dar susținut astăzi și de explicații științifice clare despre digestie, sațietate și controlul greutății.

„Regula veche spunea să mesteci de o sută de ori”

Profesorul Doctor Mircea Beuran readuce în atenție un principiu simplu, transmis din generație în generație:

„Regula veche spunea că odată ce ai în gură un fragment de mâncare, să-l mesteci de o sută de ori. De ce să-l mesteci de o sută de ori? Pentru că fragmentarea sau treturarea acestui aliment atât, atât, atât de mărunt nu face decât o digestie ușoară, un efort pe care să-l facă chimia organismului ca să poată să preia, după ce ai triturat, elementele nutritive de care ai nevoie.”

Dincolo de formularea tradițională, ideea este extrem de modernă: cu cât alimentul este mai bine fragmentat în gură, cu atât procesul digestiv este mai eficient și mai puțin solicitant pentru stomac și intestine.

Nu există un număr magic, dar există un principiu clar

În prezent, medicina nu impune o cifră strictă. Nu există un „standard oficial” care să spună că trebuie să mestecăm exact de 100 de ori. Recomandările frecvent întâlnite vorbesc despre aproximativ 20–30 de mestecări pentru fiecare înghițitură, iar unele studii arată că atunci când oamenii ajung la 30–40 de mestecări, consumă mai puține calorii și se satură mai repede.

Important nu este însă numărul exact, ci consistența alimentului în momentul înghițirii. Mâncarea ar trebui să devină aproape o pastă, fără bucăți solide evidente, astfel încât stomacul să nu fie nevoit să compenseze ceea ce gura nu a făcut.

Un aspect important pe care mulți îl ignoră este că digestia nu începe în stomac, ci în cavitatea bucală. Saliva conține enzime, în special amilaza salivară, care încep descompunerea carbohidraților încă din primele secunde ale mesei.

Atunci când înghițim rapid, bucățile mari de mâncare ajung în stomac insuficient prelucrate. Organismul trebuie să depună un efort suplimentar pentru a le descompune, ceea ce poate duce la senzație de greutate, balonare sau disconfort abdominal.

Mestecarea lentă și atentă reduce această presiune asupra sistemului digestiv și favorizează o absorbție mai eficientă a nutrienților.

Mestecarea și controlul greutății

Cercetările recente arată că persoanele care mestecă mai mult tind să mănânce mai puțin. În experimente controlate, cei care au mestecat de aproximativ 40 de ori fiecare înghițitură au consumat cu până la 10–15% mai puține calorii la o masă decât cei care au mestecat de doar 15 ori.

Explicația este legată de hormonii sațietății. Mestecarea lentă stimulează eliberarea unor hormoni precum GLP-1 și peptidul YY, în timp ce nivelul grelinei – hormonul foamei – scade. Creierul are nevoie de aproximativ 15–20 de minute pentru a primi semnalul că organismul s-a săturat. Dacă mâncăm prea repede, depășim acest prag înainte ca senzația de sațietate să apară.

Astfel, „dieta” bazată pe mestecare nu restricționează, ci reglează natural aportul alimentar.

Contează și ce mâncăm

Tipul alimentului influențează numărul de mestecări necesare. Carnea, legumele crude sau nucile au nevoie de mai multă fragmentare, uneori 25–40 de mestecări sau chiar mai mult. În schimb, alimentele moi, precum piureurile sau iaurtul, necesită mai puțin.

Interesant este că alimentele foarte procesate și moi, precum fast-food-ul sau produsele din făină albă, se mestecă rapid, ceea ce favorizează consumul accelerat și excesiv. În acest sens, ritmul mesei devine un factor important în menținerea echilibrului alimentar.

Specialiștii recomandă ca o masă principală să dureze aproximativ 20–30 de minute. Dacă terminăm în cinci sau zece minute, este foarte probabil că mâncăm prea repede și nu acordăm suficient timp procesului natural de sațietate.

Încetinirea ritmului nu înseamnă obsesie sau numărarea compulsivă a mestecărilor, ci atenție conștientă la fiecare înghițitură.

Un gest simplu, cu efecte majore

Ideea relansată de Profesorul Doctor Mircea Beuran nu este o dietă în sens clasic, ci o reîntoarcere la un obicei sănătos. Mestecarea atentă: ușurează digestia, reduce balonarea, optimizează absorbția nutrienților, ajută la controlul greutății.

Într-o epocă a dietelor complicate și a soluțiilor rapide, poate că răspunsul stă într-un gest banal, repetat de sute de ori pe zi. A mânca încet și conștient nu costă nimic, dar poate schimba radical modul în care corpul nostru procesează hrana.

Poate că „regula celor 100 de mestecări” nu trebuie aplicată literal, însă mesajul din spatele ei rămâne actual: cu cât mâncăm mai atent, cu atât organismul nostru va lucra mai eficient.

CITEȘTE ȘI: Prof. Dr. Leon Dănăilă: „Minim 6-7 ore de somn în 24 de ore”. Cum ajută muzica lui Mozart creierul să se liniștească

Dr. Mihaela Bilic explică „foamea ca drog”: cum ne păcălește creierul și cum o putem educa

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 ...
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Vezi toate știrile
×