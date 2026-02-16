Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit

Nu promite alimente exotice, nu impune restricții drastice și nu presupune calcule complicate de calorii. „Dieta” despre care vorbește Profesorul Doctor Mircea Beuran începe cu un gest simplu, la îndemâna oricui: mestecarea corectă a alimentelor. Un obicei vechi, aproape uitat, dar susținut astăzi și de explicații științifice clare despre digestie, sațietate și controlul greutății.

„Regula veche spunea să mesteci de o sută de ori”

Profesorul Doctor Mircea Beuran readuce în atenție un principiu simplu, transmis din generație în generație:

„Regula veche spunea că odată ce ai în gură un fragment de mâncare, să-l mesteci de o sută de ori. De ce să-l mesteci de o sută de ori? Pentru că fragmentarea sau treturarea acestui aliment atât, atât, atât de mărunt nu face decât o digestie ușoară, un efort pe care să-l facă chimia organismului ca să poată să preia, după ce ai triturat, elementele nutritive de care ai nevoie.”

Dincolo de formularea tradițională, ideea este extrem de modernă: cu cât alimentul este mai bine fragmentat în gură, cu atât procesul digestiv este mai eficient și mai puțin solicitant pentru stomac și intestine.

Nu există un număr magic, dar există un principiu clar

În prezent, medicina nu impune o cifră strictă. Nu există un „standard oficial” care să spună că trebuie să mestecăm exact de 100 de ori. Recomandările frecvent întâlnite vorbesc despre aproximativ 20–30 de mestecări pentru fiecare înghițitură, iar unele studii arată că atunci când oamenii ajung la 30–40 de mestecări, consumă mai puține calorii și se satură mai repede.

Important nu este însă numărul exact, ci consistența alimentului în momentul înghițirii. Mâncarea ar trebui să devină aproape o pastă, fără bucăți solide evidente, astfel încât stomacul să nu fie nevoit să compenseze ceea ce gura nu a făcut.

Un aspect important pe care mulți îl ignoră este că digestia nu începe în stomac, ci în cavitatea bucală. Saliva conține enzime, în special amilaza salivară, care încep descompunerea carbohidraților încă din primele secunde ale mesei.

Atunci când înghițim rapid, bucățile mari de mâncare ajung în stomac insuficient prelucrate. Organismul trebuie să depună un efort suplimentar pentru a le descompune, ceea ce poate duce la senzație de greutate, balonare sau disconfort abdominal.

Mestecarea lentă și atentă reduce această presiune asupra sistemului digestiv și favorizează o absorbție mai eficientă a nutrienților.

Mestecarea și controlul greutății

Cercetările recente arată că persoanele care mestecă mai mult tind să mănânce mai puțin. În experimente controlate, cei care au mestecat de aproximativ 40 de ori fiecare înghițitură au consumat cu până la 10–15% mai puține calorii la o masă decât cei care au mestecat de doar 15 ori.

Explicația este legată de hormonii sațietății. Mestecarea lentă stimulează eliberarea unor hormoni precum GLP-1 și peptidul YY, în timp ce nivelul grelinei – hormonul foamei – scade. Creierul are nevoie de aproximativ 15–20 de minute pentru a primi semnalul că organismul s-a săturat. Dacă mâncăm prea repede, depășim acest prag înainte ca senzația de sațietate să apară.

Astfel, „dieta” bazată pe mestecare nu restricționează, ci reglează natural aportul alimentar.

Contează și ce mâncăm

Tipul alimentului influențează numărul de mestecări necesare. Carnea, legumele crude sau nucile au nevoie de mai multă fragmentare, uneori 25–40 de mestecări sau chiar mai mult. În schimb, alimentele moi, precum piureurile sau iaurtul, necesită mai puțin.

Interesant este că alimentele foarte procesate și moi, precum fast-food-ul sau produsele din făină albă, se mestecă rapid, ceea ce favorizează consumul accelerat și excesiv. În acest sens, ritmul mesei devine un factor important în menținerea echilibrului alimentar.

Specialiștii recomandă ca o masă principală să dureze aproximativ 20–30 de minute. Dacă terminăm în cinci sau zece minute, este foarte probabil că mâncăm prea repede și nu acordăm suficient timp procesului natural de sațietate.

Încetinirea ritmului nu înseamnă obsesie sau numărarea compulsivă a mestecărilor, ci atenție conștientă la fiecare înghițitură.

Un gest simplu, cu efecte majore

Ideea relansată de Profesorul Doctor Mircea Beuran nu este o dietă în sens clasic, ci o reîntoarcere la un obicei sănătos. Mestecarea atentă: ușurează digestia, reduce balonarea, optimizează absorbția nutrienților, ajută la controlul greutății.

Într-o epocă a dietelor complicate și a soluțiilor rapide, poate că răspunsul stă într-un gest banal, repetat de sute de ori pe zi. A mânca încet și conștient nu costă nimic, dar poate schimba radical modul în care corpul nostru procesează hrana.

Poate că „regula celor 100 de mestecări” nu trebuie aplicată literal, însă mesajul din spatele ei rămâne actual: cu cât mâncăm mai atent, cu atât organismul nostru va lucra mai eficient.

