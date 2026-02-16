Acasă » Știri » Cum arată apartamentul în care locuiesc Oana Matache și Radu Siffredi. Locuința din Capitală are un design minimalist

16/02/2026 | 06:40
Oana Matache și Radu Siffredi au o locuință minimalistă în care locuiesc alături de cei doi copii ai artistei din mariajul cu Răzvan Miheț. Cei doi formează un cuplu de doi ani, iar relația lor este una solidă în ciuda tuturor răutăților care s-au spus despre ei la început. 

Oana Matache și Radu Siffredi luau pe toată lumea prin surprindere cu relația lor care începea în urmă cu 2 ani. La acea vreme, cei doi s-au confruntat cu criticile publicului care nu le dădea șanse de reușită. Acum, amândoi au demonstrat că iubirea învinge în orice situație. 

Apartamentul din Capitală în care cei doi locuiesc este spațios și are un design minimalist în culori neutre. Alături de Oana și Radu trăiesc cei doi copii ai ei din căsnicia anterioară. 

În camera în care cei doi filmează în majoritatea timpului nu se regăsește mult mobilier, ci doar o saltea pe jos, o chitară și câteva tablouri.  

„Casa este și destul de mare. Dormitorul copiilor este în sud, cum ar veni, efectiv în capătul casei. Iar noi suntem în celălalt capăt de casă. Deci trebuie să mai treci prin vreo trei camere ca să ajungi la noi. E ok.”, povestea Radu Siffredi, într-un clip video live de pe platforma Twitch. 

Cum s-au cunoscut cei doi 

După divorțul de Răzvan Miheț, Oana Matache l-a cunoscut pe Radu Siffredi în timpul filmărilor unui clip video pentru un prieten comun. Pe moment nu și-au vorbit, dar Radu a fost cel care a căutat-o după și i-a scris mai multe mesaje. 

După cum vă spuneam, începuturile relației lor nu au fost bine văzute de public. Oana și Radu au fost criticați de oameni, dar nu au ascultat de gurile rele. Mai mult, nici mama artistei nu era deloc încântată de relația lor.

„E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici. Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie. Nu comunică cu nimeni! Probabil doare ce zic, dar nu trebuia să despartă familia asta”, spunea Gina Matache la începutul relației fiicei ei.

