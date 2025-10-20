Oana Matache și Radu Siffredi, perfect asortați și colorați până la ultimul detaliu! Semaforul poate-l ratai, dar pe ei n-aveai nicio șansă

Radu Siffredi și Oana Matache lovesc din nou, în stilul caracteristic! Doar nu vă așteptați la altceva de la unul dintre cele mai nonconformiste cupluri de la noi. CANCAN.RO are și de data aceasta imagini tari cu cei doi, care au ieșit la plimbărică, pe Dorobanți, colorați și asortați. De data aceasta, ne-au surprins cu outfit-uri tomnatice, și nici că s-au abătut de la extravaganța cu care ne-au obișnuit. Dar vom face analiza detaliată a ținutelor, imediat! Nu de alta, dar avem multe de povestit.

Sora Deliei Matache și-a format deja un stil vestimentar bine definit, recognoscibil de la distanță. Și-a găsit cu adevărat sufletul-pereche în Radu Siffredi, care nu doar că o iubește și o face fericită zi de zi, ci o și completează de minune din punct de vedere al stilului. N-ai cum să-i ratezi atunci când îi vezi prin oraș! Iar outfit-urile lor au devenit deja un statement.

Bine, i-am văzut noi și în ținute mai…țipătoare, dar de data aceasta, cel care a plusat la curaj a fost partenerul de viață al Oanei. Și ce curaj! Semaforul îl mai ratai, dar pe el, ba!

Radu Siffredi și Oana Matache au dat, din nou, moda peste cap

Atunci când ne gândim la o plimbare lejeră pe străzile din Dorobanți, ne așteptăm să vedem ținute relaxate. Poate pe ici, pe colo, câte o geantă de brand, pentru că vorbim totuși despre o zonă unde luxul e la el acasă. Nu prea ne-am aștepta la ținute „hipsteriste”, daaar…cine suntem noi să judecăm gusturile fiecăruia?😁 În schimb, am putea să comentăm cum și-au făcut de data aceasta apariția cuplul care ne-a oferit încă un spectacol „fashionistic” în toată regula. O avem pe Oana Matache, care a ales o pereche de jeansi oversized, un t-shirt simplu gri și un sacou ușor sobru, khaki, în carouri. A scos din anonimat totul cu accesoriile, o șapcă bleumarin și o pereche de sneakersi roz. Lângă ea, iubitul ei, cu un outfit asortat, dar cu câteva elemente mai îndrăznețe.

Tot jeansi oversized, lightwash, un tricou alb, o jachetă khaki și atenție! Un soi de crop top, peste tricou, care îi lăsa la vedere…investiția. Dar exercițiul stilistic de astăzi nu se oprește aici. Și-a pus și o pereche de încălțări sport, verde neon, ca să se asigure că nu trece neobservat. Să nu care cumva să încurce circulația, totuși. A completat tot ansamblul cu o bentiță gri, care să-l ajute să nu i se ciufulească părul. Ce ar mai fi de adăugat? Mai nimic, de data aceasta. Suntem curioși cu ce outfit-uri ne vor mai surprinde cei doi pe viitor.

