Radu Siffredi era pe val, Oana Matache îl ignora. Dragostea nu mai plutește în aer?

De: Veronica Mavrodin 31/01/2026 | 06:50
Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce se îndreptau spre un restaurant din Dorobanți. Îmbrăcați fashion și cu o atitudine „cool”, cei doi au oferit un adevărat spectacol stradal, demn mai degrabă de o prezentare de modă decât de o simplă ieșire la masă.

Oana și Radu au defilat mai ceva ca modelele de la Săptămâna Modei de la Paris. Deși, teoretic, era vorba doar despre o simplă ieșire la restaurant, în practică momentul a a fost greu de trecut cu vederea de către trecători, care nu aveau cum să nu întoarcă privirea după cei doi.

Oana Matache și Radu Siffredi au purtat ținute matchy

Surprinși de CANCAN.RO pe străzile din București, cei doi păreau mai degrabă desprinsi dintr-un film al anilor ’90, perioada în care blugii prespălați deveneau vedete, iar stilul Kate Moss era visul oricărei adolescente care voia să pară nonconformistă și cool încerca să copieze acel stil aparent neglijent, dar atent studiat.

Radu Siffredi sau cum să întorci toate privirile în Dorobanți

Radu Siffredi a fost, fără îndoială, piesa de rezistență a apariției. Cu teniși roz, blugi prespălați, un tricou lejer, jachetă maro și un fular purtat aparent neglijent peste căciulă, acesta a coborât hotărât din mașina Oanei, de pe locul din dreapta, pregătit parcă să întoarcă toate privirile. Și chiar a reușit. Ținuta lui nu putea fi trecută cu vederea și, pentru câteva momente bune, a eclipsat-o complet pe iubita sa.

De cealaltă parte, Oana Matache a ales o ținută mult mai sobră. Cu blugi negri, teniși, jachetă neagră și un fes adânc tras pe cap, sora Deliei abia dacă putea fi recunoscută. Dacă Radu era atent la priviri, Oana era atentă la telefon.

Mamă a doi copii, Oana este relaxată la capitolul vestimentație, dar mereu conectată. De la mașină până la restaurant, sora Deliei a plutit pur și simplu cu ochii în ecran, complet absorbită de telefon, probabil recuperând mesajele primite în timp ce conducea, ca un șofer model.

Contrastul dintre cei doi a fost evident și savuros: el, colorat, îndrăzneț și pregătit de fotografii; ea, discretă, calmă și cu gândul în altă parte. Cert este că Oana Matache și Radu Siffredi au reușit să transforme o simplă ieșire la restaurant într-un mic show de modă, iar  CANCAN.RO n-a avut cum să rateze momentul.

