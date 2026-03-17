Cum s-a schimbat viața Larisei Iordache la un an după ce a devenit mamă: „Au existat momente când nu știam exact ce să fac”

Larisa Iordache, una dintre cele mai valoroase gimnaste din istoria recentă a României, trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fosta campioană, în vârstă de 28 de ani, a aniversat recent un an de când a devenit mama unei fetițe superbe, pe nume Amira. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Larisa Iordache vorbește despre primul an de maternitate, despre schimbările din viața ei, despre relația cu soțul, dar și despre dorul de mama sa.

Larisa Iordache, una dintre cele mai apreciate gimnaste ale României din ultimii ani, a scris istorie în gimnastica românească prin numeroasele medalii câștigate la Campionate Europene și Mondiale. Sportiva, în vârstă de 28 de ani, este și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, alături de echipa României. Astăzi, însă, cea mai importantă „competiție” din viața ei este maternitatea. Larisa Iordache și soțul ei, sportivul Cristian Chiriță, se bucură de fiecare moment alături de fetița lor, Amira, care a împlinit recent un an.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta gimnastă vorbește despre emoțiile primului an de maternitate, despre disciplina pe care a învățat-o din sport și care o ajută acum în viața de mamă, dar și despre dorul de mama ei, care s-a stins din viață în urmă cu aproape cinci ani.

„Prioritățile s-au schimbat complet”

CANCAN.RO: Fiica ta, Amira, a împlinit recent un an. Cum ai trăit acest prim an de maternitate? Ce simți că s-a schimbat cel mai mult în viața ta?

Larisa Iordache: Amira a împlinit un an și ne bucurăm foarte tare de fiecare moment, pentru că timpul trece foarte repede. Parcă ieri ne-am văzut prima dată, iar acum, pe zi ce trece, este din ce în ce mai drăguță și din ce în ce mai vocală. Ne bucurăm de fiecare etapă prin care trece.

Primul an de maternitate l-am trăit cu bucurie, cu emoții, cu necunoscut, cu foarte multe sentimente amestecate. Au fost momente foarte bune, dar și momente mai puțin bune, când nu știam exact ce să fac. Totuși, ghidându-mă după instinct, am reușit să rezolv situațiile și mi-am dat seama că pot și știu mai mult decât credeam.

Ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea sunt prioritățile. Ne organizăm diferit și vedem lucrurile altfel față de perioada în care eram doar noi doi, eu și soțul meu. Acum suntem trei și ne dorim ca Amira să crească sănătos și să aibă o viață foarte frumoasă. Asta ne face să fim total diferiți față de cum eram înainte. Dar, în același timp, suntem la fel de uniți și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl trăim.

CANCAN.RO: Privind în urmă la acest prim an, ce te-a surprins cel mai mult la tine în rolul de mamă? Există lucruri despre Larisa Iordache pe care le-ai descoperit abia după ce ai devenit mamă?

Larisa Iordache: Trăim și învățăm. Cred că acesta este sloganul după care funcționez în viață. Fiecare zi te învață ceva despre tine, dar rolul de mamă nu se compară deloc cu rolul de sportiv de performanță sau cu orice altă activitate.

Cred că am descoperit că sunt mult mai grijulie decât credeam. Mă organizez mult mai bine și reușesc să fac lucrurile la timp atunci când trebuie făcute. Poate înainte îmi permiteam să le mai amân pentru o altă zi, dar acum totul trebuie făcut la momentul potrivit.

Am devenit mult mai echilibrată și mai organizată. Chiar dacă în sportul de performanță înveți aceste lucruri și le exersezi zilnic, acolo ai un program pe care trebuie să îl respecți. În viața reală ți-l faci singur, mai ales când ești mamă și un copil depinde de tine. Asta te obligă să fii foarte organizat ca să îți faci viața mai ușoară.

Și am mai învățat un lucru: că iubirea poate fi mai mare decât credeam eu.

„Nu am urmat nicio dietă”

CANCAN.RO: Foarte multă lume a observat că ai revenit rapid la silueta de dinainte de sarcină. Cum ai reușit acest lucru? Sport, dietă sau gene?

Larisa Iordache: Nu urmez nicio dietă. Poate că este și gena, dar corpul meu s-a schimbat destul de mult față de cum era înainte. De fapt, toată garderoba mea este în schimbare, pentru că multe haine nu îmi mai vin.

Înainte, majoritatea hainelor erau aproape făcute pe comandă. Îmi cumpăram ceva ce îmi plăcea și modificam piesele ca să stea exact cum îmi doream pe mine. Acum lucrurile sunt diferite. Mi s-au lățit umerii, șoldurile, dar mă bucur de procesul de vindecare și am lăsat corpul să treacă natural prin această etapă. Nu am forțat nimic. Mi-ar plăcea să am mai mult timp să merg la sală și să fac lucruri pentru mine. Cu siguranță, în scurt timp voi face și asta și cred că mă va ajuta să ajung la forma fizică pe care mi-o doresc.

„Disciplina din gimnastică mă ajută și acum”

CANCAN.RO: Cât de mult te ajută experiența ta de sportivă de performanță în această etapă a vieții? Te ajută disciplina din gimnastică și în viața de mamă?

Larisa Iordache: Cred că m-a ajutat foarte mult disciplina pe care am învățat-o în gimnastică. Acum îmi este mult mai ușor să mă mobilizez, chiar și în zilele în care îmi este greu să fac toate lucrurile pe care mi le propun. Experiența din viața de gimnastă m-a învățat să nu renunț și să merg mai departe, iar lucrul acesta mă ajută foarte mult și acum.

CANCAN.RO: Ți-ai îndruma fiica să îți urmeze pașii în carieră, să facă gimnastică sau un sport de performanță?

Larisa Iordache: O să-mi îndrum copilul să facă ceea ce simte și ceea ce își dorește foarte mult să facă. Să fie fericită și să se simtă împlinită, acel lucru care îl face sau acel sport pe care îl va practica, sau orice va face în viața ei va fi susținută de către noi, de către părinții ei și va fi îndrumată către lucrurile bune. Și cred că asta e cel mai important. Nu neapărat să urmeze pașii părinților sau drumul pe care l-am avut noi, adică gimnastica sau tenisul de masă, ci pur și simplu să aleagă ceea ce își dorește și să facă ceea ce simte. Indiferent dacă va fi sau nu sport, pentru că noi suntem din lumea sportului și ne dorim ca ea să se dezvolte armonios și sănătos. Sportul aduce foarte multe beneficii în viața unui copil, iar pentru început este important să facă mișcare, să aibă un corp sănătos. Dacă va prinde drag de un sport, cu siguranță îl va practica.

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat relația cu soțul tău după venirea pe lume a Amirei? Se spune că apariția unui copil transformă complet dinamica unui cuplu.

Larisa Iordache: Într-adevăr, dinamica unei relații se schimbă după venirea unui copil, dar pentru noi schimbarea a fost în bine. Ne înțelegem mai bine decât înainte, ne iubim mult mai mult decât înainte, ne dorim să facem lucruri mult mai multe împreună și să ne bucurăm de fiecare moment. Suntem prezenți unul pentru celălalt, iar asta este foarte important într-o relație. Ne bucurăm de copilul nostru și suntem recunoscători că ne avem unul pe altul și că o avem pe Amira în viața noastră, care ne înflorește viața.

„Orice mamă are nevoie de mama ei”

CANCAN.RO: Se împlinesc aproape cinci ani de când mama ta nu mai este. Cum se simte dorul acum, mai ales după ce ai devenit și tu mamă?

Larisa Iordache: A trebuit să mă adun puțin ca să pot să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că dorul față de mama este foarte mare. Nu cred că există ceva cu care să pot compara sau măsura acest dor, ca să îmi dau seama cât de mare este.

Mai ales că suntem în luna femeilor, a mamelor. Mi-ar fi plăcut să o am lângă mine, să-i dau un buchet de flori și să-i spun „La mulți ani, mulțumesc că ești mama mea, că mă înveți și m-ai învățat atât de multe lucruri frumoase”.

O înțeleg mult mai bine acum și îi apreciez fiecare sacrificiu, tot ceea ce a făcut pentru noi. De când sunt mamă, am simțit și chiar am avut fizic nevoie de mama mea. Pentru că orice mamă are nevoie de mama ei. Dar știu că, de acolo de unde este, are grijă de noi și ne ocrotește așa cum știe ea mai bine. Mă bucur că am amintiri foarte frumoase cu ea și încerc să mi le amintesc pe cele mai frumoase. Și încerc să îi îndeplinesc dorința pe care o avea: ca toți copiii ei să fie fericiți. Așa că, zi de zi, încerc să fac lucrurile cât pot de bine, astfel încât să mă simt eu fericită și liniștită. Pentru că știu că atunci și ea se va simți împăcată.

„Sunt deschisă către orice oportunitate”

CANCAN.RO: După o carieră atât de intensă în gimnastica de performanță, te gândești vreodată să te reinventezi complet profesional? Există alte domenii care te atrag acum, poate lucruri pe care nu ai avut timp să le explorezi până acum?

Larisa Iordache: Sincer, nu știu în ce aș putea să mă reinventez. Încerc să mă bucur de fiecare moment, de fiecare zi pe care o avem împreună. Mă bucur de fetița noastră, pentru că ea crește atât de repede și mi-aș dori să pot opri timpul în loc, ca să avem mai mult timp împreună și ca totul să fie puțin mai lent.

Devine din ce în ce mai independentă și lucrul acesta îmi dă, cumva, un sentiment de nostalgie, dar în același timp mă și bucur, pentru că lucrurile evoluează foarte repede. Încerc să iau lucrurile așa cum vin și să profit de toate oportunitățile. Sunt deschisă la absolut orice și încerc să mă bucur de fiecare moment. Încerc să fac tot ce este mai bun pentru mine și tot ceea ce mă face să mă simt împlinită. Cred că asta contează cel mai mult în viață: să te simți împlinit și să faci lucruri care îți plac.

VEZI ȘI: Larisa Iordache și-a dus fiica de câteva luni în sala de gimnastică. Ce meserie și-ar dori să urmeze Amira

VEZI ȘI: Larisa Iordache, transformare radicală după o dramă cumplită. Ce lecție importantă i-a oferit anul 2025: ”Te frustrează”