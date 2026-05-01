Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție

De: Andreea Stăncescu 01/05/2026 | 18:23
Cum arată stațiunea de 1 Mai

Deși vremea de afară nu a fost deloc prietenoasă, cu temperaturi scăzute și vânt puternic, turiștii nu au vrut să petreacă minivacanța de Ziua Muncii acasă. Dornici de distracție și de atmosfera specifică începutului de sezon estival, aceștia au ales litoralul românesc, chiar dacă condițiile meteo au fost departe de cele ideale pentru plajă.

Minivacanța de Ziua Muncii a adus, ca în fiecare an, un val de turiști pe litoralul românesc, însă nu toate stațiunile s-au bucurat de aceeași popularitate. Dacă Vama Veche sau Mamaia au fost printre preferatele celor dornici de distracție, Costinești a rămas surprinzător de liniștit.

Stațiunea Costinești e fără turiști

Imaginile surprinse pe plajă arată un peisaj neobișnuit pentru această perioadă: întinderi largi de nisip aproape goale, câțiva trecători răzleți și punctele salvamarilor pregătite pentru sezon, dar fără aglomerația specifică începutului de vară. În centrul atenției rămâne Obeliscul din Costinești, simbolul emblematic al stațiunii, care domină peisajul și amintește de vremurile în care locul era plin de viață.

Ridicat în anii ’70, obeliscul a devenit de-a lungul timpului un punct de reper pentru turiști și un loc de întâlnire pentru tineri. În trecut, mai ales în perioada comunistă, o fotografie lângă acest monument era aproape obligatorie pentru cei care ajungeau aici. De asemenea, zona din jurul său găzduia frecvent concerte și evenimente care animau stațiunea în sezonul estival.

Astăzi, contrastul este evident. Aleea de promenadă, altădată plină de turiști, este acum aproape pustie. Majoritatea magazinelor sunt închise, cu obloanele trase, iar vitrinele nu mai atrag privirile ca în anii trecuți. Atmosfera generală este una calmă, departe de energia tipică minivacanței de 1 Mai.

În același timp, alte destinații de pe litoral au înregistrat un aflux considerabil de vizitatori. Specialiștii din turism estimează că stațiuni precum Vama Veche au atins un grad de ocupare de până la 100%, în timp ce media pe litoral s-a situat între 50% și 70%. Diferența arată o schimbare clară în preferințele turiștilor, care aleg tot mai des locuri cu atmosferă vibrantă și evenimente constante.

