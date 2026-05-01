Cât costă o zi de parcare în Vama Veche de 1 mai! Prețurile sunt accesibile

Minivacanța de Ziua Muncii a dat startul distracției pe litoral, iar mii de turiști au luat cu asalt stațiunile, chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă. Îmbrăcați gros și pregătiți pentru temperaturi mai degrabă de toamnă decât de primăvară, mulți au ales să meargă în Vama Veche, una dintre cele mai iubite destinații de la malul mării. Pentru cei care au ajuns cu mașina, există și o veste bună: tariful pentru parcare este mai accesibil în această perioadă comparativ cu vârful sezonului estival.

Chiar dacă termometrele au indicat doar 9-10 grade Celsius, iar vântul a suflat destul de puternic, atmosfera din Vamă a rămas animată. Turiștii nu au renunțat la planurile de vacanță și au ieșit pe plajă încă de la prânz, fie pentru plimbări, fie pentru a admira marea și a face fotografii. Mulți au venit special pentru vibe-ul relaxat și nonconformist care a consacrat stațiunea de-a lungul anilor.

Cât costă o zi de parcare în Vama Veche

Gradul de ocupare a fost foarte ridicat, cu unități de cazare aproape pline, atât în Vama Veche, cât și în stațiuni precum Mamaia sau Eforie Nord. Oamenii au fost atrași de petreceri, evenimente și pachete turistice variate, potrivite pentru toate bugetele.

Pentru cei care au ales să vină cu autoturismul, costul parcării rămâne un detaliu important. În această perioadă, o zi de parcare în Vama Veche ajunge la aproximativ 35 de lei, un tarif considerat rezonabil, mai ales comparativ cu lunile de vară, când prețurile pot crește semnificativ.

Chiar dacă vremea rămâne rece și instabilă, cu cer mai mult noros și posibile ploi slabe, turiștii continuă să se bucure de experiență. Pentru mulți, distracția de 1 Mai nu ține de temperatură, ci de atmosferă, iar Vama Veche rămâne locul unde sezonul estival începe indiferent de vreme. Petrecerile vor ține până târziu în noapte, iar muzica nu lipsește de pe plajă sau din baruri.

CITEȘTE ȘI: Cum se petrecea de 1 Mai pe vremea lui Ceaușescu. Manifestații grandioase și un spectacol rămas în istorie

”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc de 1 mai