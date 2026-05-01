”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc de 1 mai

De: Elisa Tîrgovățu 01/05/2026 | 14:18
Minivacanța de 1 Mai a adus, ca în fiecare an, un aflux consistent de turiști pe litoralul românesc. Chiar dacă temperaturile sunt mai scăzute decât de obicei, fiind considerată cea mai rece perioadă din ultimii nouă ani, mulți români nu au renunțat la planurile deja devenite tradiție și au luat cu asalt Vama Veche.

Atmosfera specifică de început de sezon s-a simțit încă din prima zi. Turiștii, fie ei tineri sau seniori, au venit pregătiți să se bucure de experiență, indiferent de capriciile vremii.

Pentru unii, domiciliul în apropiere de litoral reprezintă un avantaj major. Cei care locuiesc în zonă nu au cheltuieli de cazare și își permit să aloce bugete mai generoase pentru distracție și mâncare. În schimb, turiștii veniți din alte orașe sunt mai atenți la cheltuieli și își planifică atent fiecare aspect al escapadei.

Un turist din București, prezent în aceste zile la malul mării, a declarat că vremea este vizibil mai rece comparativ cu anii trecuți. Motiv pentru care nu intenționează să își prelungească șederea. Acesta a spus că va rămâne doar până sâmbătă, urmând să se întoarcă acasă mai devreme.

Chiar și în aceste condiții, alegerea stațiunii nu a fost întâmplătoare. Bărbatul a explicat că Vama Veche rămâne una dintre puținele destinații unde distracția continuă până târziu în noapte, fiind recunoscută drept un adevărat punct de atracție pentru petrecăreți. În plus, el își aștepta și prietenii, care erau deja pe drum, semn că distracția rămâne o prioritate pentru mulți dintre turiști.

Cât a alocat românul pentru minivacanța de 1 Mai

Pe fondul creșterii prețurilor la carburanți și al cheltuielilor tot mai ridicate, turistul a precizat că și-a stabilit un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru două zile. Suma include atât motorina, cât și cheltuielile de zi cu zi. De altfel, mulți dintre cei prezenți pe litoral spun că, deși costurile sunt mai mari față de anii anteriori, nu sunt dispuși să renunțe la tradiția de 1 Mai. Ei preferă să ajusteze durata sejurului sau tipul cheltuielilor.

În ciuda vremii mai puțin prietenoase și a prețurilor în creștere, litoralul rămâne una dintre principalele destinații pentru această minivacanță. Se pare că Vama Veche își păstrează statutul de epicentru al distracției de început de sezon.

