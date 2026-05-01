Ce a pățit Oana Roman la film, în mall: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă! Stai acasă!”

Oana Roman a expus, în mediul online, o problemă care o nemulțumește atunci când vine vorba de teatru sau cinema. De această dată, vedeta a fost deranjată de comportamentul unor spectatori. Ea a criticat dur lipsa de educație și de bune maniere.

Mesajul publicat pe rețelele de socializare reliefează o problemă des semnalată. Oana Roman nu poate tolera lipsa de respect față de ceilalți participanți la spectacol. Prin urmare, nu și-a ascuns indignarea și a descris situația într-un mod direct.

„În primul rând, că este o lipsă crasă de bun-simț, de educație, de șapte ani de acasă, de civilizație, să intri la film, la teatru ori la orice spectacol după ce a început, mai ales la 10, 15, 20 de minute după ce a început, doar pentru că ai vrut tu să vii cu popcornul și cu sucul în brațe și să deranjezi o sală plină de oameni pentru că tu ești nesimțit.”

Fenomen tot mai des întâlnit

Oana Roman a subliniat faptul că astfel de întâmplări sunt tot mai des întâlnite. Altfel spus, cazul nu este unul izolat.

„Nu vorbim de o persoană, douăzeci, vorbim de un segment din sală, cel puțin, care au intrat după ce a început filmul. În primul rând, de ce, Doamne iartă-mă, mai vii la film dacă intri după 25 de minute? Că oricum nu mai înțelegi nimic despre ce e vorba.”

Vedeta și-a încheiat mesajul într-un ton vehement. Astfel, a reușit să atragă atenția internauților și să genereze numeroase reacții.

„Stai dracu’ acasă! Deci, atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă! Stai dracu acasă!”

Oana Roman, deranjată de zgomotul de pe plajă

Se pare că nici vacanța aniversară din care tocmai s-a întors nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Oana Roman a plecat alături de fiica sa, Isabela, pentru a celebra împlinirea a 50 de ani. Ea a ales un cadru exotic, care ar fi trebuit să îi aducă liniște și relaxare, însă nu s-a întâmplat tocmai așa.

Sejurul în resortul de lux a fost marcat de situații neplăcute provocate de alți turiști. Vedeta a povestit că liniștea de pe plajă a fost perturbată de zgomotul copiilor care se jucau în apropiere.

„De ce trebuie să urle copiii în halul ăsta? De ce? De ce părinții nu încearcă să aibă grijă de ei? De ce? De acum mă duc în vacanțe pe o insulă pustie sau în safari african. I need silence! (n.r. am nevoie de liniște)”

