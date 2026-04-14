Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Cu cine a mers vedeta în vacanță: „Sunt recunoscătoare”

De: Andreea Stăncescu 14/04/2026 | 16:47
Oana Roman a împlinit 50 de ani
Oana Roman a marcat un moment important din viața sa, împlinind 50 de ani într-un mod special, departe de agitația din România. Vedeta a ales să petreacă această zi într-un cadru relaxant, alături de cea mai importantă persoană din viața ei, fiica sa, Isabela.

Anul acesta, sărbătorile pascale au prins-o pe Oana Roman în Egipt, unde s-a bucurat de soare, liniște și momente de calitate petrecute cu fiica ei. Ziua de 13 aprilie, care a coincis cu a doua zi de Paște, a fost dedicată aniversării sale, într-un decor exotic. Cele două au petrecut timp împreună la plajă și la piscină, iar experiența a fost completată de momente speciale, precum un mic dejun servit într-un cadru inedit, pe apă, semn că vacanța a fost gândită pentru relaxare totală.

Seara aniversară a fost una emoționantă, când Isabela i-a cântat mamei sale „La mulți ani” în timp ce luau cina împreună. Oana Roman a împărtășit ulterior cu urmăritorii săi imagini și gânduri din această zi, exprimându-și recunoștința pentru tot ceea ce trăiește și pentru mesajele primite. Ea a descris aniversarea ca fiind una perfectă, marcată de fericire și de bucuria lucrurilor care contează cu adevărat.

„Ieri a fost despre mine. Și despre ea. La final mi-a cântat cel mai frumos La mulți ani din viața mea. Vedeți video. Sunt recunoscătoare. 50 cu fericire și o zi perfectă. Vă mulțumesc vouă pentru miile de mesaje și urări”, a transmis Oana Roman.

Oana Roman și-a găsit liniștea

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a transmis un mesaj sincer urmăritorilor săi, vorbind despre drumul dificil care a stat în spatele zâmbetelor de astăzi. Vedeta a recunoscut că liniștea și echilibrul pe care le trăiește acum au venit după ani de provocări, lacrimi și multă muncă, subliniind că nu a ascuns niciodată momentele grele din viața sa.

„Zâmbesc și mă uit încrezătoare spre viitor! Dar zâmbetele vin după lacrimi, după ani de zbucium și de griji. nu e mereu simplu și nu e totul roz. Nu am arătat niciodată doar partea luminoasă, v-am arătat și umbrele și întunericul și greul. Da, azi e liniște și prosperitate și am avut cel mai bun an din ultimii 10 ani, dar e și multă muncă în spate. Online-ul pare simplu, dar în spate e mult mai complicat decât se vede. În ultimii 5 ani, de când am început activitatea online, am fost aici 365 de zile pe an. Doar 3 zile am lipsit atunci când am pierdut-o pe mama”, le-a transmis Oana Roman urmăritorilor din mediul online.

