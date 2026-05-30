Alertă la granița cu România, la scurt timp după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Autoritățile au fost mobilizate de urgență

De: Andreea Stăncescu 30/05/2026 | 20:29
O drona s-a prăbușit în Maramureș / Sursa foto: Shutterstock
La scurt timp după incidentul din Galați, o nouă situație care ridică semne de întrebare a fost semnalată în nordul României. De această dată, alerta a fost declanșată în județul Maramureș, într-o localitate aflată în apropierea frontierei cu Ucraina, unde a fost descoperit un aparat de zbor fără pilot.

Dispozitivul a fost observat de localnici, care au remarcat că acesta avea aripi realizate din polistiren și transporta un obiect atașat. Circumstanțele în care drona a ajuns în zonă nu sunt deocamdată cunoscute, iar anchetatorii încearcă să stabilească atât originea acesteia, cât și scopul pentru care a fost folosită.

Ce s-a întâmplat în Maramureș

Autoritățile au intervenit rapid și au ridicat aparatul pentru investigații tehnice. Expertiza urmează să ofere detalii despre traseul dronei, caracteristicile sale și eventualele activități pentru care ar fi putut fi utilizată. Printre ipotezele analizate se numără posibilitatea ca dispozitivul să fi fost folosit pentru supraveghere sau pentru transportul ilegal de bunuri peste graniță. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Sursa foto: Plus TV Maramureș

În paralel, continuă discuțiile legate de incidentul produs anterior în Galați, unde autoritățile române au anunțat că o dronă s-a prăbușit pe teritoriul țării. Subiectul a generat reacții și la nivel internațional. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că o concluzie privind proveniența unui astfel de aparat poate fi trasă doar după finalizarea unei expertize tehnice și a transmis disponibilitatea Moscovei de a analiza eventualele fragmente recuperate.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat Vladimir Putin.

De asemenea, NATO a criticat ceea ce a descris drept un comportament riscant al Rusiei în contextul conflictului din Ucraina și a reiterat angajamentul de a proteja teritoriul statelor membre. Între timp, România caută soluții pentru consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor, pe fondul incidentelor tot mai frecvente produse în apropierea granițelor sale.

