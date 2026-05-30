Cu ce se ocupă și cum arată Ada Nechita, la 9 ani de când a renunțat la handbal. A fost considerată cea mai frumoasă sportivă a României

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 19:49
Ada Nechita/ sursă foto: social media
Ada Nechita (42 de ani), fosta sportivă a echipei HCM Baia Mare și Oltchim Râmnicu Vâlcea, este considerată una dintre cele mai frumoase handbaliste din istoria României. Ea a dispărut din viața publică la începutul anului 2017, când s-a retras din activitate, iar de atunci se dedică în totalitate familie. 

Ada Nechita face parte din generația handbalistelor de elită ale României. S-a consacrat în handbalul românesc prin evoluțiile sale la echipele HCM Baia Mare și Oltchim Râmnicu Vâlcea, fiind considerată, la un moment dat, una dintre cele mai bune 10 extreme dreapta ale lumii.

Fosta sportivă are în palmares două medalii de bronz la turnee importante cu naționala României: Campionatul European 2010 și Campionatul Mondial 2015, 318 goluri pentru prima reprezentativă, îmbrăcând tricoul naționalei de 130 de ori, 191 de goluri marcate în carieră, în Liga Campionilor, în 6 sezoane pentru Oltchim și 3 pentru HCM Baia Mare.

După 16 ani de activitate în handbal, Ada Nechita s-a retras din cariera sportivă în anul 2017/ sursă foto: social media

Ada Nechita este căsătorită cu milionarul Daniel Dan

După 16 ani de activitate în handbal, Ada Nechita s-a retras din cariera sportivă în anul 2017, deși nu mai intrase pe terenul de handbal de un an și jumătate, deoarece rămăsese însărcinată cu primul ei copil, un băiețel.

Pe lângă calitățile sale sportive, Ada Nechita s-a remarcat și datorită frumuseții sale, fiind considerată una dintre cele mai frumoase handbaliste din istoria României. După o relație cu primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, în 2017, Anda Ghiță și-a făcut publică relația de iubire cu Daniel Dan, unul dintre cei mai bogați afaceriști din Satu Mare, fiul milionarului Vasile Dan, fondatorul grupului Dan Steel.

„Am ales să fiu discretă pentru că am simțit nevoia de o perioadă mai liniștită, dedicată mie și familiei. În toată această perioadă am făcut lucruri pe care, ca sportiv, nu am avut timp să le trăiesc. Nu mai sunt implicată direct în handbal, dar rămâne parte din mine. Urmăresc tot ce se întâmplă, merg la meciuri când am ocazia și țin legătura cu oamenii dragi din handbal”, spunea fosta sportivă în urmă cu ceva timp.

În prezent, Ada Nechita se ocupă de cei trei copii pe care îi are împreună cu afaceristul Vasile Dan (un băiețel în vârstă de 9 ani și gemeni – băiat și fată, în vârstă de 7 ani), însă nu a renunțat să fie prezentă, din când în când, la evenimente publice din sportul care a consacrat-o. Cea mai recentă apariție a sa a fost în Gala Neagu, eveniment la care a atras toate privirile.

