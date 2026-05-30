Florin Pește, dezvăluiri uluitoare la 9 ani de la moartea Denisei Răducu: ”Mama ei a fost de vină”

De: Andreea Stăncescu 30/05/2026 | 19:37
Ce a spus Florin Pește despre colaborarea cu Denisa / Sursa foto: Social media
La aproape nouă ani de la dispariția Denisei Răducu, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii de petrecere, noi declarații readuc în atenția publicului detalii mai puțin cunoscute despre perioada în care artista își construia cariera. Florin Pește, producătorul muzical care a colaborat cu aceasta la începutul ascensiunii sale, a vorbit recent despre impactul pe care l-au avut anumite decizii profesionale asupra vieții sale.

Denisa Răducu s-a stins din viață pe 23 iulie 2017, după o luptă cu o boală gravă. Chiar și după atâția ani, melodiile sale continuă să fie ascultate, iar amintirea artistei rămâne vie în rândul admiratorilor.

Florin Pește a povestit, pe rețelele de socializare, că Denisa a traversat o perioadă extrem de dificilă după ce ea a ales să își continue activitatea alături de o altă echipă. Potrivit acestuia, despărțirea profesională l-a afectat profund, atât emoțional, cât și financiar.

Ce a spus Florin Pește despre Denisa Răducu

Producătorul susține că, în acea perioadă, a acumulat datorii importante și că starea sa psihică l-a împiedicat să își desfășoare activitatea la capacitate maximă. El a afirmat că avea obligații financiare considerabile și că lipsa implicării în proiectele sale profesionale a dus la probleme economice serioase.

Totodată, Florin Pește consideră că Denisa nu a fost responsabilă pentru schimbarea direcției profesionale. În opinia sa, deciziile care au condus la încheierea colaborării au fost influențate în mare măsură de familia artistei, în special de mama acesteia.

„Ea a luat decizia să plece cu Liviu la București. Eu am fost… îți dai seama, cum să faci contract cu un om care e la tine în casă? (…) Am fost foarte dezamăgit. Atunci eu am intrat în niște datorii fantastice (…) Aveam 12.000 de euro dobânzi pe lună, pentru că am căzut psihic, nu am mai lucrat. Eu aveam o grămadă de chestii pe care trebuia să le duc (…) Nu mi-a venit să cred așa ceva, adică să iei un copil de la tine din casă, să-l lansezi, după care să-și ia… Dar nu e ea acolo, nu a fost ea de vină (n.r. Denisa Răducu), ci maică-sa”, a declarat Florin Pește pe TikTok.

De asemenea, producătorul a dezvăluit că păstrează legătura cu mama Denisei Răducu și că cei doi se întâlnesc ocazional. Potrivit spuselor sale, femeia revine adesea asupra unei întrebări care o frământă și astăzi, dacă destinul fiicei sale ar fi fost diferit în cazul în care aceasta ar fi rămas în aceeași echipă profesională.

„Mă întreabă maică-sa: «Florine, dar dacă nu pleca Denisa, crezi că mai trăia acum?»”, a mai spus Florin Pește.

