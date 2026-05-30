Artista din România a devenit mamă în mare secret! Motivul pentru care a ținut sarcina ascunsă până în ultimul moment

De: Alina Drăgan 30/05/2026 | 19:58
Daciana Vlad a născut în secrte /Foto: Pixabay
O celebră cântăreață de muzică populară a reușit să își țină sarcina ascunsă și a născut în secret, iar recent le-a dat fanilor veștile cele mari. A devenit mămică și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Artista a făcut anunțul cel mare și în mediul online și a dezvăluit și ce nume a ales pentru fiica sa.

Daciana Vlad, căci despre ea este vorba, a devenit mămică. Cântăreața de muzică populară și-a dorit discreție, așa că a reușit să își țină sarcina ascunsă și a născut în secret. Însă, acum că fiica ei a venit pe lume, artista nu se mai ascunde și a împărtășit bucuria cu toată lumea.

Daciana Vlad a adus pe lume o fetiță

Daciana Vlad și-a dorit să trăiască în liniște una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Așa că artista a decis să țină totul secret și nimeni nu a știut că este însărcinată. Mai mult, aceasta a și născut în secret, iar momentul în care și-a strâns fiica pentru prima oară în brațe a fost magic pentru ea.

Recent, cântăreața a decis că este momentul ca toată lumea să afle de minunea din viața ei, așa că a dat veștile cele mari și în mediul online. De asemenea, artista a dezvăluit și ce nume a ales pentru fiica sa. Mai exact, se pare că micuța a primit numele Ava.

„Eu am decis să fiu puțin mai privată și am zis că voi posta doar atunci când voi simți și, bineînțeles, după ce voi naște.

Am căutat foarte mult și nu știam ce nume să-i pun. Am zis că dacă nu găsesc un nume care să îmi placă atât de mult, o să îi pun Daciana, dar mi-a apărut acest nume, în timp ce citeam un text. Mi-a plăcut atât de mult, m-am informat despre el ce reprezintă și am zis că s-ar potrivi de minune copilașului meu”, a declarat Daciana Vlad, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Daciana Vlad a adus pe lume o fetiță /Foto: Instagram

Deși este o artistă cu numeroși fani, Daciana Vlad preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Ea se află mereu în lumina reflectoarelor, însă familia ei stă departe. Pe lângă discreția din perioada sarcinii, cântăreața a ales să își țină departe de atenția publică și relația de cuplu.

„Soțul meu este genul de om care nu își dorește să apară prea mult. Nu face parte din domeniul artistic, dar cumva, susține foarte mult activitatea noastră. Când o să dorească el să apară, atunci o să îl expun și pe el. E decizia lui”, a mai spus cântăreața.

 

