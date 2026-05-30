Accident cu 9 victime în Brașov! Trei autoturisme s-au ciocnit: un copil a murit

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc sâmbătă după-amiază pe DN1, în județul Brașov, pe tronsonul dintre localitățile Șercaia și Mândra. Evenimentul s-a produs în jurul orei 15:30 și a implicat trei autoturisme, provocând rănirea a nouă persoane, printre care și patru copii, dintre care unul a murit.

Echipele de intervenție au găsit la sosire două victime aflate în stare critică. Este vorba despre un copil și o femeie de aproximativ 40 de ani, ambii în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat procedurile de resuscitare, încercând să le salveze viața, însă copilul a murit.

Alți trei minori implicați în accident au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la locul producerii coliziunii. În același timp, ceilalți patru adulți răniți au fost evaluați de personalul medical. Conform primelor date, aceștia erau conștienți și cooperanți în momentul acordării asistenței.

„La sosirea echipajelor de intervenție, un minor era în stare de inconștiență, aflat în stop cardio-respirator, fiind imediat începute manevrele de resuscitare. De asemenea, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând manevre de resuscitare. Ceilalți trei minori prezintă traumatisme ușoare și beneficiază de îngrijiri medicale la fața locului. Totodată, ceilalți patru adulți implicați sunt evaluați medical de către echipajele de intervenție, toți fiind conștienți și cooperanți”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

Traficul a fost afectat în urma accidentului

Din cauza gravității situației, autoritățile au mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, echipaje SMURD de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

Operațiunea de salvare și evaluare medicală a victimelor s-a desfășurat contracronometru, în condițiile în care starea celor două persoane aflate în stop cardio-respirator era extrem de gravă. Echipele de intervenție au continuat manevrele necesare pentru stabilizarea răniților și pregătirea transportului către unitățile medicale.

Accidentul a afectat și circulația pe DN1, una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din țară. Traficul în zonă a fost restricționat, iar șoferii au întâmpinat dificultăți de deplasare. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cauzele care au dus la producerea impactului, iar cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

CITEȘTE ȘI: Ionela Cernat a murit într-un accident rutier cumplit. A fost aruncată din mașină în urma impactului violent

Tragedie pe DN24. O asistentă de la UPU „Sfântul Spiridon” Iași a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul său au fost răniți grav după ce se întorceau de la un concert