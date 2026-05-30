Ionela Cernat a murit într-un accident rutier cumplit. A fost aruncată din mașină în urma impactului violent

Tragedie românească în Italia! Ionela Cernat, o româncă în vârstă de 55 de ani, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Femeia era stabilită de mai mulți ani în Italia. Din păcate, impactul a fost unul extrem de violent, iar în cele din urmă pentru româncă nu s-a mai putut face nimic.

Ionela Cernat era originară din Brăila, iar de câțiva ani locuia și muncea în Italia. Accidentul în care aceasta și-a pierdut viața a avut loc în apropierea orașului Terni, din regiunea Umbria. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat.

Ionela și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier

Românca se afla la volanul unui autoturism Fiat Punto, când a fost implicată într-un accident extrem de violent cu o altă mașină tip Fiat Fiorino. Conform primelor date din anchetă, femeia ar fi încercat să reintre pe carosabil după ce ar fi tras mașina pe marginea drumului, moment în care vehiculul său a fost lovit puternic de un alt autoturism.

Impactul a fost unul extrem de violent, ambii șoferi au fost aruncați din vehicule și găsiți pe asfalt de către echipele de salvare care au ajuns la fața locului. Celor doi li s-a acordat primul ajutor la locul accidentului și apoi au fost transportați de urgență la spital.

La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, pompieri, polițiști rutieri și un elicopter de salvare. În ceea ce o privește pe româncă, aceasta a fost transportată la Spitalul Santa Maria din Terni. Însă, în ciuda eforturilor medicilor pentru ea nu s-a mai putut face nimic. Ionela a murit la câteva ore după accident, la secția de terapie intensivă.

În ceea ce îl privește pe șoferul celuilalt autovehicul, un bărbat în vârstă de 42 de ani, acesta a fost preluat de elicopterul medical și transportat la spitalul din Perugia. Bărbatul este internat în stare gravă.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar acum autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

