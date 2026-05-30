Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Ți se rupe sufletul!

De: Alina Drăgan 30/05/2026 | 14:12
Explozia ce a avut loc anul trecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. În urma celor întâmplate, trei persoane și-au pierdut viață, iar printre acestea s-a numărat și Mirela, o tânără de doar 24 de ani. Femeia era însărcinată în luna a șaptea. Din păcate, pentru ea nu a existat nicio șansă. Ce a apărut acum în fața blocului din Rahova? Apropiații nu au uitat de Mirela.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie 2025, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată. Mirela urma să nască o fetiță, însă destinul a fost potrivnic.

Mirela s-a numărat printre victimele exploziei din Rahova. Tânăra era însărcinată în șapte luni, iar în momentul în care s-a produs deflagrația se afla în apartament său, împreună cu fratele ei mai mic, în vârstă de 17 ani. Băiatul a scăpat cu viață, însă Mirela nu a avut același noroc.

Pompierii au găsit-o cu dificultate pe tânăra însărcinată, care rămăsese prinsă sub o placă masivă de beton. Pentru identificarea ei a fost necesară testarea ADN. Deși timpul a trecut, apropiații nu au uitat de Mirela și încă îi plâng moartea tragică.

Recent, în fața blocului din Rahova a apărut un detaliu emoționant. Chiar la intrare a fost așezată o fotografie cu Mirela, iar în dreptul acesteia au fost depuse numeroase flori și candele, semn că apropiații nu au uitat de ea și încă își amintesc de tragedia ce i-a curmat viața mult prea devreme.

La momentul exploziei, Mirela se afla în apartamentul său, în pat. Alături de ea era și fratele ei, care a avut ceva mai mult noroc. Se pare că înainte să aibă loc deflagrația, Mirela chiar sesizase un miros puternic de gaz pe casa scării.

„Cu două zile înainte mirosea tare a gaz. Nu știu dacă a făcut cineva ceva, dacă a verificat cineva. Foarte puternic. Gravida mea nu a putut să iasă pe hol să ducă gunoiul, nu a putut să își facă un ceai. Mi-a spus: miroase a gaze.

El (n.r. fratele Mirelei) era la capul patului lângă ea, la picioarele ei. A fost o fracţiune de moment să îl strivească şi pe el. Pentru că l-a izbit de perete. Băiatul, ce să ne spună, că a căzut, că a fost lângă Miri atunci când s-a întâmplat tragedia, lângă sora lui, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer”, declara mama Mirelei, la momentul respectiv.

 

