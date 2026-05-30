Iustin Petrescu și Hara s-au căsătorit! Primele imagini și declarații de la evenimentul restrâns

Momentul mult așteptat de Iustin Petrescu și Hara a avut loc! Cei doi au spus „DA” în fața stării civile, într-un cadru restrâns. Ceremonia a avut loc la doar puțin timp de la cererea în căsătorie, însă totul a mers conform planului.

Iustin Petrescu și Hara trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. Fericitul cuplu a ajuns în fața ofițerului stării civile și și-au unit destinele pentru totdeauna. Aceștia au ales ca evenimentul să fie discret și să le fie alături doar cei apropiați. Ulterior, au ales o locație de vis pentru a celebra iubirea. În plus, Hara a venit cu o dezvăluire neașteptată chiar la câteva ore de la ceremonie. Aceasta a recunoscut care este motivul pentru care au grăbit pasul cel mare.

Iustin și Hara s-au căsătorit civil!

Fostul iubit al lui Marilu Dobrescu este acum însurat. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Hara, pe care a cerut-o de soție nu de mult timp. Cei doi s-au pregătit intens pentru cel mai mare moment din viața lor, mai ales că a fost o nuntă ieșită din tipare. Buchetul miresei a fost negru, confecționat chiar de ea.

Imediat după evenimentul restrâns, au decis să închirieze un loc de excepție pentru a sărbători împreună cu cei care i-au fost alături. Petrecerea a ieșit așa cum și-au dorit, însă au avut probleme cu tortul . Tematica nunții pare să fi fost „negru”, dar desertul nu a mai ajuns, așa că au improvizat cu toate celelalte prăjituri pregătite de mama lui Iustin.

După cununie ne-am strâns acasă la Iustin ca să stăm puțin în familie. Am făcut astea pentru cei 4 invitați. Trebuia să avem și tort, făcut pe comandă, care a uitat să mai vină. Era negru cu flori albe. Bine că pentru petrecere ne-a rezolvat mama lui. A făcut tort, profiterol, pișcoturi, cornulețe cu vanilie. S-a ocupat de multe aspecte. Nu mi-a venit să cred ce soacră minunată am, a povestit Hara.

Motivul pentru care au făcut nunta la scurt timp de la logodnă

Hara a mai povestit în secțiunea story de pe pagina sa de Instagram faptul că a primit multe întrebări legate de alegerea făcută cu privire la data nunții. Aceasta a explicat că motivul din spate este unul trist, ce ține de familia lui Iustin, fapt pentru care nu a dat prea multe detalii și a declarat că el este cel care trebuie să vorbească despre asta.

Mă așteptam să existe această curiozitate legată de faptul că am ales să ne facem nunta atât de repede față de momentul în care ne-am logodit, iar motivul este foarte încărcat emoțional. În primul rând a fost decizia mea, a fost dorința mea, dar pe cât de trist este, pe atât de frumos este. Însă nu este locul meu să vorbesc despre asta, are legătură cu familia lui Iustin și nu e locul meu. Poate va vorbi el, va spune ea.

VEZI ȘI: Nunta lui Iustin Petrescu va fi una ieșită din tipare. Ce decor spectaculos pregătește

Marilu Dobrescu vorbește despre noua viață din Australia și planurile de căsătorie: “Acolo pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni”