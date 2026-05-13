Marilu Dobrescu vorbește despre noua viață din Australia și planurile de căsătorie: “Acolo pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni”

Viața lui Marilu Dobrescu s-a schimbat la 180 de grade după ce a decis să părăsească România și să se stabilească în Australia. Influencerița care anul trecut a trecut printr-un calvar din cauza proceselor cu fostul iubit, Iustin Petrescu, pare că s-a adaptat la viața din Australia, deși recunoaște că au fost multe impedimente inițial, însă iubitul ei, Tom, a ajutat-o să treacă peste. Revenită pentru prima dată în România după un an trăit la zeci de mii de kilometri distanță, Marilu a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre relația dorul de casă și de preparatele bunicii, despre relația cu mama ei și despre ce i-a spus aceasta când a aflat că și-a pus implant mamar. În plus, faptul că nu și-a văzut familia de un an, dar și regulile și stilul total diferit de viață din Australia au fost dificile pentru ea, dar pentru dragoste influencerița este în stare de multe. Și apropo de dragoste, Marilu vorbește în exclusivitate și despre nunta cu iubitul australian.

Marilu a revenit în țară după un an de când s-a mutat în Australia, acolo unde trăiește alături de iubitul ei, Tom. Influencerița recunoaște că dorul de familie și de preparatele tradiționale românești a fost greu de suportat, astfel că de acum a decis să revină mai des în țară. Și, cum s-a întors pe meleagurile noastre, influencerița a onorat invitația la un eveniment acolo unde a venit însoțită și de mama ei, spre bucuria ei căci cele două nu s-au mai văzut de un an. Din cauza unor probleme , aceasta nu a putut să meargă să-și viziteze fiica, astfel că, de cum a aterizat în România, Marilu e nedespărțită de mama ei, chiar dacă în public fiecare a fost „cu bisericuța” ei. Mai multe despre toate acestea, dar și despre cele două nunți pe care le organizează, aflăm de la ea.

Marilu a revenit în țară și pregătește nunta cu iubitul ei, Tom

CANCAN.RO: Marilu, mă bucur că te întâlnesc, bine ai revenit în România! Cât ai de gând să stai?

Marilu: Bine v-am regăsit, abia ce am aterizat pe continent. O să stau vreo două săptămâni și jumătate, și dacă până acum am stat plecată un an fără să mă întorc, de data aceasta vreau să mă întorc la două- trei luni cam așa și să stau vreo două săptămâni. Să-mi împart viața între Australia și România.

CANCAN.RO: Tom a rămas acolo?

Marilu: Da, a rămas acolo, e închis în casă cu cățeii, să ude plantele să nu moară. Are tot felul de proiecte, deși el e freelancer așa ca mine, a avut în perioada asta tot felul de proiecte și nu a putut să vină. În schimb, o să venim împreună în august, o să stăm o lună și mergem să explorăm România pentru că indiferent cât este de extraordinară Australia, noi în țara noastră avem multe de explorat, inclusiv cultura noastră, avem istorie, mâncare, tot. Aia acolo n-au nimic.

CANCAN.RO: De ce ți-a fost cel mai dor când vorbim de mâncare?

Marilu: Mi-a făcut bunica meniu, de când am aterizat pe aeroport mă gândeam la mâncare, deja simțeam mirosul de ciorbă de lobodă de la bunica, zacuscă, salată de vinete. Tot ce e tradițional și făcut de bunica mea, pun cinci kilograme pe mine în această călătorie în România.

CANCAN.RO: Cum a fost anul acesta acolo? Ce ți-a plăcut? Ce te-a învățat Tom?

Marilu: Tom m-a învățat să înțeleg, în primul rând, accentul australian, ei vorbesc ca și cum au sparanghel pe esofag, au niște onomatopee ceva de speriat. Și, pe lângă peisajele pe care mi le-a arătat, lifestyle ul relaxat, acolo respectă lumea regulile. Nimeni nu își atinge telefonul la volan, nu au voie nici să-l ții între picioare când conduci, sunt foarte stricți, dar îmi place. Îmi place că sunt atât de stricți pentru că asta îi face o societate închegată, asta vorbeam și cu mama. Cu frica educi oamenii.

CANCAN.RO: Apropo, am văzut și pe mama ta aici. Nu erați împreună, v-ați dispersat.

Marilu: Eu am fost furată de niște oameni, ea de alți oameni și ne-am dus așa pe bisericuțe. Da, mama se știe cu oamenii din industrie și sincer, nu am văzut-o un an, vreau să o iau cu mine pe mama peste tot și plus că și ei îi place. Este o divă.

CANCAN.RO: În Australia nu are de gând să vină?

Marilu: Ea trebuia să vină acum două luni în Australia, doar că a fost anulat planul pentru că s-au anulat biletele de avion. Dar o să vină în octombrie și o să stea vreo trei săptămâni. Deci planul e ca mama să mă viziteze, cordonul acela ombilical e în continuare, indiferent de unde ești pe lumea asta cu mama ta. Orice s-ar întâmpla o să o sun pe mama. Și când o să fiu cerută de soție, o să o sun: Mami, nu o să crezi ce s-a întâmplat.

Ce a pățit influencerița îniante de a-și pune silicoane: „Mi-a zis: Fata mea, calmează-te!”

CANCAN.RO: Ce ți-a zis mama ta legat de îmbunătățirile fizice, mă refer la implantul mamar?

Marilu: Doamnelor, când vă puneți implanturi mamare, pregătiți-vă psihic că nu veți sta bine în rochii. Eu o să leșin după interviul asta pentru că nu pot să respir, deci pe lângă asta, aș putea să spun că a fost o alegere care m-a făcut să mă simt bine. Sunt pro orice intervenție, dar nu am niciun plan pentru altceva. Deci sper că se vede investiția.

CANCAN.RO: Dar sunt finuțe, ai avut simț estetic când ai optat pentru ele.

Marilu: Nu eu, doctorul meu. Dacă era după mine, se vedeau din avion. Dar, am fost la un doctor foarte bun care m-a cizelat. Mi-a zis: Fata mea, calmează-te.

CANCAN.RO: Mi-ai zis că vara asta veniți o lună în România tu și Tom. Mai aveți și alte planuri?

Marilu: În principiu, vreau să-l aduc pe Tom la bunica mea la poartă, la bunicii mei, și să le spun: Uite, v-am adus australian, tăbărâți pe el! Bine, bunicii mei nu știu engleză. Vreau să-i arăt lui Tom cultura românească pentru că merită arătată. Ei, fiind atât de departe, nu știu multe despre România, dar vreau să-i arăt eu de unde provin și cu cine doarme-n pat.

CANCAN.RO: Te văd fericită, împlinită și liniștită emoțional, te vezi mireasă în viitorul apropiat?

Marilu: De unde știți că nu mă pregătesc să fiu?! Acolo în Australia, pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni. Ne-am gândit la chestia asta. O nuntă o vedem clar în Australia și alta în România, e greu să muți 30 de oameni pe cealaltă parte a lumii.

