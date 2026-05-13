Acasă » Exclusiv » Marilu Dobrescu vorbește despre noua viață din Australia și planurile de căsătorie: “Acolo pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni”

Marilu Dobrescu vorbește despre noua viață din Australia și planurile de căsătorie: “Acolo pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni”

De: Loriana Dasoveanu 13/05/2026 | 22:15
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Viața lui Marilu Dobrescu s-a schimbat la 180 de grade după ce a decis să părăsească România și să se stabilească în Australia. Influencerița care anul trecut a trecut printr-un calvar din cauza proceselor cu fostul iubit, Iustin Petrescu, pare că s-a adaptat la viața din Australia, deși recunoaște că au fost multe impedimente inițial, însă iubitul ei, Tom, a ajutat-o să treacă peste. Revenită pentru prima dată în România după un an trăit la zeci de mii de kilometri distanță, Marilu a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre relația dorul de casă și de preparatele bunicii, despre relația cu mama ei și despre ce i-a spus aceasta când a aflat că și-a pus implant mamar. În plus, faptul că nu și-a văzut familia de un an, dar și regulile și stilul total diferit de viață din Australia au fost dificile pentru ea, dar pentru dragoste influencerița este în stare de multe. Și apropo de dragoste, Marilu vorbește în exclusivitate și despre nunta cu iubitul australian. 

Marilu a revenit în țară după un an de când s-a mutat în Australia, acolo unde trăiește alături de iubitul ei, Tom. Influencerița recunoaște că dorul de familie și de preparatele tradiționale românești a fost greu de suportat, astfel că de acum a decis să revină mai des în țară. Și, cum s-a întors pe meleagurile noastre, influencerița a onorat invitația la un eveniment acolo unde a venit însoțită și de mama ei, spre bucuria ei căci cele două nu s-au mai văzut de un an. Din cauza unor probleme , aceasta nu a putut să meargă să-și viziteze fiica, astfel că, de cum a aterizat în România, Marilu e nedespărțită de mama ei, chiar dacă în public fiecare a fost „cu bisericuța” ei. Mai multe despre toate acestea, dar și despre cele două nunți pe care le organizează, aflăm de la ea.

Marilu a revenit în țară și pregătește nunta cu iubitul ei, Tom

CANCAN.RO: Marilu, mă bucur că te întâlnesc, bine ai revenit în România! Cât ai de gând să stai?

Marilu: Bine v-am regăsit, abia ce am aterizat pe continent. O să stau vreo două săptămâni și jumătate, și dacă până acum am stat plecată un an fără să mă întorc, de data aceasta vreau să mă întorc la două- trei luni cam așa și să stau vreo două săptămâni. Să-mi împart viața între Australia și România.

CANCAN.RO: Tom a rămas acolo?

Marilu: Da, a rămas acolo, e închis în casă cu cățeii, să ude plantele să nu moară. Are tot felul de proiecte, deși el e freelancer așa ca mine, a avut în perioada asta tot felul de proiecte și nu a putut să vină. În schimb, o să venim împreună în august, o să stăm o lună și mergem să explorăm România pentru că indiferent cât este de extraordinară Australia, noi în țara noastră avem multe de explorat, inclusiv cultura noastră, avem istorie, mâncare, tot. Aia acolo n-au nimic.

CANCAN.RO: De ce ți-a fost cel mai dor când vorbim de mâncare?

Marilu: Mi-a făcut bunica meniu, de când am aterizat pe aeroport mă gândeam la mâncare, deja simțeam mirosul de ciorbă de lobodă de la bunica, zacuscă, salată de vinete. Tot ce e tradițional și făcut de bunica mea, pun cinci kilograme pe mine în această călătorie în România.

CANCAN.RO: Cum a fost anul acesta acolo? Ce ți-a plăcut? Ce te-a învățat Tom?

Marilu: Tom m-a învățat să înțeleg, în primul rând, accentul australian, ei vorbesc ca și cum au sparanghel pe esofag, au niște onomatopee ceva de speriat. Și, pe lângă peisajele pe care mi le-a arătat, lifestyle ul relaxat, acolo respectă lumea regulile. Nimeni nu își atinge telefonul la volan, nu au voie nici să-l ții între picioare când conduci, sunt foarte stricți, dar îmi place. Îmi place că sunt atât de stricți pentru că asta îi face o societate închegată, asta vorbeam și cu mama. Cu frica educi oamenii.

CANCAN.RO: Apropo, am văzut și pe mama ta aici. Nu erați împreună, v-ați dispersat.

Marilu: Eu am fost furată de niște oameni, ea de alți oameni și ne-am dus așa pe bisericuțe. Da, mama se știe cu oamenii din industrie și sincer, nu am văzut-o un an, vreau să o iau cu mine pe mama peste tot și plus că și ei îi place. Este o divă.

CANCAN.RO: În Australia nu are de gând să vină?

Marilu: Ea trebuia să vină acum două luni în Australia, doar că a fost anulat planul pentru că s-au anulat biletele de avion. Dar o să vină în octombrie și o să stea vreo trei săptămâni. Deci planul e ca mama să mă viziteze, cordonul acela ombilical e în continuare, indiferent de unde ești pe lumea asta cu mama ta. Orice s-ar întâmpla o să o sun pe mama. Și când o să fiu cerută de soție, o să o sun: Mami, nu o să crezi ce s-a întâmplat.

Ce a pățit influencerița îniante de a-și pune silicoane: „Mi-a zis: Fata mea, calmează-te!”

CANCAN.RO: Ce ți-a zis mama ta legat de îmbunătățirile fizice, mă refer la implantul mamar?

Marilu: Doamnelor, când vă puneți implanturi mamare, pregătiți-vă psihic că nu veți sta bine în rochii. Eu o să leșin după interviul asta pentru că nu pot să respir, deci pe lângă asta, aș putea să spun că a fost o alegere care m-a făcut să mă simt bine. Sunt pro orice intervenție, dar nu am niciun plan pentru altceva. Deci sper că se vede investiția.

CANCAN.RO: Dar sunt finuțe, ai avut simț estetic când ai optat pentru ele.

Marilu: Nu eu, doctorul meu. Dacă era după mine, se vedeau din avion. Dar, am fost la un doctor foarte bun care m-a cizelat. Mi-a zis: Fata mea, calmează-te.

CANCAN.RO: Mi-ai zis că vara asta veniți o lună în România tu și Tom. Mai aveți și alte planuri? 

Marilu: În principiu, vreau să-l aduc pe Tom la bunica mea la poartă, la bunicii mei, și să le spun: Uite, v-am adus australian, tăbărâți pe el! Bine, bunicii mei nu știu engleză. Vreau să-i arăt lui Tom cultura românească pentru că merită arătată. Ei, fiind atât de departe, nu știu multe despre România, dar vreau să-i arăt eu de unde provin și cu cine doarme-n pat.

CANCAN.RO: Te văd fericită, împlinită și liniștită emoțional, te vezi mireasă în viitorul apropiat? 

Marilu: De unde știți că nu mă pregătesc să fiu?! Acolo în Australia, pot să fac ce vreau, că nu știe nimeni. Ne-am gândit la chestia asta. O nuntă o vedem clar în Australia și alta în România, e greu să muți 30 de oameni pe cealaltă parte a lumii.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit

ACCESEAZĂ ȘI: Noi detalii în conflictul dintre Marilu și Iustin. Ce spune avocatul Adrian Cuculis despre cazulcare a aprins spiritele online

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: „Nu credeam vreodată că voi ajunge aici”
Exclusiv
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: „Nu credeam…
Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, înainte de ziua ei de naștere
Exclusiv
Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, înainte de ziua ei…
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Gandul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele...
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și...
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de români: „O bodegă dată cu sclipici”
Click.ro
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Gandul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia...
ULTIMA ORĂ
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine ...
Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine și la siluetă!”
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de ...
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de fapt
Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în ...
Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în centrul Romei
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: ...
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: „Nu credeam vreodată că voi ajunge aici”
Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz
Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz
Vezi toate știrile