Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit

Marilu Dobrescu s-a afișat cu noul bust pe rețele de socializare. Influencerița a suferit o intervenție la nivelul sânilor și se declară mulțumită de rezultat. Marilu a fost întotdeauna complexată din cauza acestui aspect, dar o perioadă a ezitat să se lase pe mâna medicilor esteticieni.

Acum și-a învins frica și a recurs la un implant. Marilu Dobrescu s-a mutat în Australia după scandalul cu fostul ei partener de viață, Iustin Petrescu. Și-a croit o viață nouă și a început o relație cu Tom, fotograful care a făcut-o să vadă altfel viața.

Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane

Marilu Dobrescu susține că a ținut ca iubitul ei, Tom, să vadă primele urmări ale intervenției, mai precis noile dotări. El a fost cel care a ajutat-o mult și după operație, deoarece întâmpina probleme și atunci când mergea la baie.

„Un lucru foarte interesant este că Tom a venit să mă ia și îmi amintesc doar că l-am văzut și, deși eram trează de o oră și jumătate, eu nu îmi aduc aminte absolut nimic. Mă simt călcată de tractor, dar mă simt ok, sunt bine. Ne-am uitat la ei să vedem cum arată (n.r. sânii) și momentan arată explodate, adică sunt foarte sus, dar o să coboare implantul în două săptămâni. Mă simt amorțită peste tot. M-am dus la baie și, efectiv, Tom a trebuit să îmi dea jos pantalonii și lenjeria, pentru că nu puteam”, a povestit Marilu Dobrescu, într-un vlog.

Cum se simte Marilu Dobrescu după intervenție

Deși recuperarea nu e tocmai ușor de dus, Marilu Dobrescu încearcă să o depășească și să nu se lase doborâtă de simptome. Cu toate astea, influencerița nu se consideră un caz fericit, având în vedere că uneori are stări de leșin.

„Am o recuperare super grea și dureroasă, dorm de la medicamente întruna, deci abia aștept să vă zic cum a fost experiența pentru mine, credeam că o să fie mai ușor. Nu am fost un caz norocos. Momentan blestem această alegere, având în vedere că nu pot să mă ridic singură în picioare sau să fac orice fără să simt că mi se rupe operația și că urmează să leșin lol, dar când mă uit în oglindă la rezultat parcă merită, abia aștept să vă arăt”, a spus influencerița.

