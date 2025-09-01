Acasă » Știri » Marilu Dobrescu se căsătorește cu Tom Healy din interes? Mama ei nu știe nimic! CANCAN are toate detaliile

De: Irina Rasoveanu 01/09/2025 | 17:28
Surpriză pentru fanii lui Marilu Dobrescu! Se pare că celebra influenceriță are planuri de căsătorie cu actualul iubit, Tom Healy. Recent, ea a mărturisit că a mers la un târg de nunți, iar CANCAN.RO are toate detaliile! Fosta parteneră a lui Iustin Petrescu ar face pasul cel mare din interes și vrea ca evenimentul să aibă loc în secret, în Australia. Nici măcar mama ei nu ar fi fost informată despre ceea ce urmează. 

După o pauză de aproximativ două luni în care și-a ținut fanii în suspans, Marilu Dobrescu a revenit în atenția publicului cu o energie nouă și cu schimbări vizibile. Absența sa a alimentat numeroase speculații, mai ales după scandalul intens mediatizat cu fostul partener, Iustin Petrescu. Acum, noi detalii despre ea au ieșit la iveală.

Marilu Dobrescu, planuri de nuntă cu Tom Healy

Recent, Marilu Dobrescu a revenit în mediul online, iar cea mai mare surpriză pentru urmăritorii săi a venit însă odată cu prima imagine alături de noul iubit. Este vorba despre Tom Healy, un australian care profesează ca fotograf și care, potrivit apropiaților, i-a fost alături în perioada dificilă marcată de despărțirea de Iustin Petrescu.

Ei bine, se pare că influencerița are planuri de nuntă. Potrivit surselor CANCAN.RO, Marilu Dobrescu ar urma să se căsătorească zilele acestea, în mare secret, în Australia. Nici măcar mama ei nu ar fi fost informată despre ceea ce urmează. Ea și iubitul său au dat de înțeles că sunt extrem de îndrăgostiți, însă în spatele acestui eveniment special ar exista și un interes ascuns.

Sursele noastre au mai dezvăluit că, în urma scandalului cu Iustin Petrescu, Marilu ar fi rămas fără viză de student. Acum, ea s-ar afla în Australia cu o viză de turist, valabilă pentru 30 de zile. Așadar, cununia civilă cu Tom Healy i-ar oferi dreptul să rămână în țara respectivă.

Influencerița ar fi pus deja la punct toate detaliile. Mai exact, potrivit surselor CANCAN.RO, aceasta ar fi vândut casa pe care o avea în România în urmă cu două săptămâni. Cu banii de pe locuință, ea ar avea de gând să cumpere un apartament în Australia.

Se pare că Marilu a început deja pregătirile pentru cununia civilă. În urmă cu o zi, ea a publicat o imagine cu un buchet de flori de mireasă pe care l-a primit la un târg de nunți. Influencerița a mărturisit că a fost prima ei experiență de acest fel.

„Sunt cu ochii la stele și uit că picioarele-mi calcă deja pe rugăciunile împlinite. Am primit un buchet de flori native australiene, prima experiență la târguri de nunți”, a scris Marilu pe Instagram.

Postarea făcută de Marilu/ Sursa foto: Instagram

