Cum arată noul iubit al lui Marilu Dobrescu. Cei doi îndrăgostiți au plecat în Noua Zeelandă!

Marilu Dobrescu, un nou început! După două luni de absență, influencerița a reapărut în online și și-a prezentat partenerul australian. Iată cum s-a postat aceasta!

După o pauză de aproximativ două luni în care și-a ținut fanii în suspans, Marilu Dobrescu a revenit în atenția publicului cu o energie nouă și cu schimbări vizibile în modul în care abordează mediul online. Absența sa a alimentat numeroase speculații, mai ales după scandalul intens mediatizat cu fostul partener, Iustin Petrescu. Totuși, influencerița a preferat discreția, alegând să își petreacă acest timp departe de luminile reflectoarelor și să își redescopere prioritățile.

Marilu Dobrescu și-a prezentat iubitul

Reapariția sa pe rețelele sociale a fost una atent gândită. Deși obișnuia să documenteze fiecare moment din viața sa, de această dată a adoptat o atitudine mai rezervată. Fotografiile recente publicate o arată într-un cadru relaxat, în vacanță, însă fără a oferi aceleași detalii exhaustive cu care publicul era obișnuit. Alegerea pare să indice o schimbare de direcție: mai multă autenticitate și mai puțin spectacol.

Cea mai mare surpriză pentru urmăritorii săi a venit însă odată cu prima imagine alături de noul iubit. Este vorba despre Tom Healy, un australian care profesează ca fotograf și care, potrivit apropiaților, i-a fost alături în perioada dificilă marcată de despărțirea de Iustin Petrescu. Relația dintre cei doi pare să fie solidă, iar Marilu transmite prin gesturile sale că a lăsat definitiv în urmă episoadele tensionate din trecut.

Cei doi se află în prezent într-o vacanță în Noua Zeelandă, unde se bucură de peisaje spectaculoase și de activități menite să îi scoată din rutina obișnuită. Influencerița a publicat câteva imagini cu locurile vizitate, însă, spre deosebire de stilul de odinioară, acum preferă să păstreze misterul și să arate doar fragmente din experiențele sale. Fanii au remarcat rapid schimbarea și au apreciat faptul că Marilu își reia activitatea online cu o altă energie, dar și cu o atitudine mai echilibrată.

De altfel, apropierea sa de Tom Healy marchează o etapă complet nouă în viața sa personală. Dacă în trecut obișnuia să expună în detaliu relația cu Iustin Petrescu, de această dată lucrurile sunt diferite. Noul cuplu pare să prefere discreția, limitându-se la momente atent selectate, publicate doar pentru a împărtăși atmosfera vacanțelor și frumusețea locurilor vizitate.

Lovitură grea pentru Marilu Dobrescu după ce a rămas fără viza de Australia. Avocatul Adrian Cuculis, dezvăluiri de ULTIMĂ ORĂ: ”Nu mai poate!”