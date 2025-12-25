În discursul său anual de Crăciun, președintele Volodimir Zelenski a făcut o declarație mai puțin obișnuită, recunoscând că multe persoane își doresc ca președintele rus, Vladimir Putin, să moară.

Într-o declarație pre-înregistrată, postată pe X în Ajunul Crăciunului, Zelenski a cerut ca omologul său rus „să piară”. De asemenea, el s-a oferit să creeze o zonă demilitarizată în Ucraina pentru a pune capăt războiului cu Rusia, scrie Daily Mail.

„Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat. Dar când ne întoarcem spre Dumnezeu, desigur, cerem mai mult. Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea și ne rugăm pentru ea”, a declarat liderul ucrainean, în ceea ce publicația The Kyiv Independent a descris drept o aluzie la omologul său rus, Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski, e, totuși, dispus să ajungă la un acord

Cuvintele dure ale lui Zelenski vin după o ofertă conciliantă pe care a făcut-o joi, în încercarea de a opri conflictul cu Rusia, care face ravagii în țara sa de aproape patru ani.

El a sugerat crearea unei zone demilitarizate în estul Ucrainei, în încercarea de a accelera negocierile privind planul de pace cu oficialii americani din Florida.

Premierul ucrainean, îmbrăcat într-o cămașă tradițională brodată, a transmis și el un mesaj.

„Sărbătorim Crăciunul într-o perioadă dificilă. Din păcate, nu suntem toți acasă în această seară, nu mai avem toți o casă și, din păcate, nu suntem toți alături de noi astăzi”, a transmis el.

Președintele Zelenski a făcut aceste afirmații în contextul în care forțele ruse au continuat să lovească Ucraina în zilele premergătoare sărbătorilor.

„Rușii au arătat încă o dată cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de drone Shahed, rachete balistice, atacuri cu Kinjal – totul a fost folosit. Așa atacă aceia fără de Dumnezeu. Așa acționează cei care nu au absolut nimic în comun cu creștinismul sau cu ceva uman. Însă rezistăm. Ne sprijinim unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe linia frontului – să se întoarcă vii. Pentru toți cei aflați în captivitate – să se întoarcă acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți care au apărat Ucraina cu prețul vieții lor”, a adăugat președintele ucrainean.

