Acasă » Știri » Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului

Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului

De: David Ioan 24/12/2025 | 07:40
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Lovitură dură pe front. Kievul confirmă pierderea Siverskului Foto: Profimedia

Armata ucraineană a confirmat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul țării, ca urmare a intensificării atacurilor lansate de forțele ruse.

Moscova revendicase cucerirea localității încă din 11 decembrie, însă Kievul a recunoscut oficial pierderea poziției abia acum.

Kievul confirmă pierderea Siverskului

„Pentru a proteja viaţa soldaţilor noştri şi capacitatea de luptă a unităţilor noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din localitate”, a transmis Statul Major al armatei ucrainene printr-un mesaj publicat pe Telegram.

Conform aceleiași surse, trupele ruse „au reuşit să avanseze datorită superiorităţii lor numerice şi presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiţii meteorologice dificile”.

Comandamentul ucrainean a subliniat că armata rusă „dispune de un avantaj semnificativ în termeni de efective şi echipament şi, în pofida unor pierderi importante, îşi continuă operaţiunile ofensive”.

Pierderea Siverskului reprezintă o lovitură strategică, orașul fiind una dintre ultimele linii de apărare înainte de Kramatorsk și Sloviansk, două centre regionale majore din Donbas.

Reacția ireală a unei tinere rusoaice, după ce soțul i-a pierit în războiul din Ucraina. Ce cadou a primit, la puțin timp după moartea soldatului rus Serghei
Războiul dintre Rusia şi Ucraina continuă / Sursă foto: Pixabay

Localitatea Siversk, cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de izbucnirea războiului, este astăzi aproape complet distrusă. Forțele ruse au avansat din trei direcții încă din luna septembrie, reușind să străpungă apărarea ucraineană în noiembrie și decembrie, potrivit evaluărilor analiștilor militari.

Lovitură dură pe front

Rusia, care controlează în prezent circa 19% din teritoriul ucrainean, și-a intensificat ofensiva în ultimele luni. Printre succesele revendicate se numără și cucerirea nodului logistic de la Pokrovsk.

În noiembrie, Moscova a înregistrat cea mai mare progresie pe front din ultimul an, conform unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

În paralel cu evoluțiile militare, negocierile diplomatice continuă. Ucraina și Rusia poartă discuții separate cu Statele Unite pe tema planului american de pace. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Washingtonul urmărește încheierea unui acord final.

„Astăzi, echipa noastră de negociere a prezentat un raport detaliat: Rustem Umerov şi Andrii Hnatov s-au întors după întâlniri în Statele Unite cu trimişii preşedintelui Trump. Ei au raportat asupra variantelor de lucru ale acordurilor care există deja, precum şi asupra punctelor din acorduri pe care am reuşit să le consolidăm”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a precizat că există un contact permanent cu partea americană.

„Aşteptăm cu interes continuarea colaborării. Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există o cooperare deplină. Ucraina nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii. Lucrăm activ şi facem tot ce este necesar pentru ca documentele să se concretizeze şi să fie realiste. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie şi să trateze încheierea războiului cu maximă seriozitate”, a subliniat Zelenski.

În opinia sa, dacă Moscova nu va respecta procesul diplomatic, atunci comunitatea internațională ar trebui să recurgă la presiuni suplimentare pentru a asigura un parcurs real către pace.

CITEŞTE ŞI: Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul în stat

Rusia, noi acuzații grave! Oficialul rus care susţine că Europa şi NATO se pregătesc pentru un război direct în 2030

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Știri
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Știri
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat....
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, ...
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, de fapt
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei ...
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară
Vezi toate știrile
×