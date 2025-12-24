Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului

Armata ucraineană a confirmat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul țării, ca urmare a intensificării atacurilor lansate de forțele ruse.

Moscova revendicase cucerirea localității încă din 11 decembrie, însă Kievul a recunoscut oficial pierderea poziției abia acum.

Kievul confirmă pierderea Siverskului

„Pentru a proteja viaţa soldaţilor noştri şi capacitatea de luptă a unităţilor noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din localitate”, a transmis Statul Major al armatei ucrainene printr-un mesaj publicat pe Telegram.

Conform aceleiași surse, trupele ruse „au reuşit să avanseze datorită superiorităţii lor numerice şi presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiţii meteorologice dificile”.

Comandamentul ucrainean a subliniat că armata rusă „dispune de un avantaj semnificativ în termeni de efective şi echipament şi, în pofida unor pierderi importante, îşi continuă operaţiunile ofensive”.

Pierderea Siverskului reprezintă o lovitură strategică, orașul fiind una dintre ultimele linii de apărare înainte de Kramatorsk și Sloviansk, două centre regionale majore din Donbas.

Localitatea Siversk, cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de izbucnirea războiului, este astăzi aproape complet distrusă. Forțele ruse au avansat din trei direcții încă din luna septembrie, reușind să străpungă apărarea ucraineană în noiembrie și decembrie, potrivit evaluărilor analiștilor militari.

Lovitură dură pe front

Rusia, care controlează în prezent circa 19% din teritoriul ucrainean, și-a intensificat ofensiva în ultimele luni. Printre succesele revendicate se numără și cucerirea nodului logistic de la Pokrovsk.

În noiembrie, Moscova a înregistrat cea mai mare progresie pe front din ultimul an, conform unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

În paralel cu evoluțiile militare, negocierile diplomatice continuă. Ucraina și Rusia poartă discuții separate cu Statele Unite pe tema planului american de pace. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Washingtonul urmărește încheierea unui acord final.

„Astăzi, echipa noastră de negociere a prezentat un raport detaliat: Rustem Umerov şi Andrii Hnatov s-au întors după întâlniri în Statele Unite cu trimişii preşedintelui Trump. Ei au raportat asupra variantelor de lucru ale acordurilor care există deja, precum şi asupra punctelor din acorduri pe care am reuşit să le consolidăm”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a precizat că există un contact permanent cu partea americană.

„Aşteptăm cu interes continuarea colaborării. Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există o cooperare deplină. Ucraina nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii. Lucrăm activ şi facem tot ce este necesar pentru ca documentele să se concretizeze şi să fie realiste. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie şi să trateze încheierea războiului cu maximă seriozitate”, a subliniat Zelenski.

În opinia sa, dacă Moscova nu va respecta procesul diplomatic, atunci comunitatea internațională ar trebui să recurgă la presiuni suplimentare pentru a asigura un parcurs real către pace.

CITEŞTE ŞI: Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul în stat

Rusia, noi acuzații grave! Oficialul rus care susţine că Europa şi NATO se pregătesc pentru un război direct în 2030