Acasă » Știri » Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia

De: Alina Drăgan 14/12/2025 | 22:30
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO /Foto: Profimedia

Un nou pas pentru încheierea războiului pornit de Rusia! Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a anunțat Volodimir Zelenski. Însă, doar în anumite condiții. Anunțul vine în contextul în care oficialii germani, britanici și francezi discută duminică, 14 decembrie, propunerile de încheiere a războiului.

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO

În contextul în care liderii europeni lucrează la un plan de pace, Volodimir Zelenski a venit cu un anunț neașteptat. Ucraina este dispusă să renunțe la ambiția de a adera la NATO, însă cu anumite condiții.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mai exact, pentru a renunța a idea aderării președintele Volodimir Zelenski a cerut ca SUA și Europa oferă garanții de securitate suficiente în cadrul negocierilor în curs privind un acord de pace.

„Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite — și anume, garanții similare celor prevăzute la articolul 5… precum și garanții de securitate pentru noi din partea partenerilor noștri europeni și a altor țări, precum Canada, Japonia și altele”, a declarat Zelenski jurnaliștilor într-o discuție de grup.

Ucraina și liderii europeni lucrează la un plan de pace în 20 de puncte elaborat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia. Zelenski a declarat că nu a primit răspuns de la Casa Albă cu privire la revizuirile propuse de el la plan.

„Reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusă. Şi este deja un compromis din partea noastră”, a mai precizat Zelenski, după anunțul făcut.

Reamintim că declarațiile lui Volodimir Zelenski vin în contextul în care oficialii germani, britanici și francezi discută propunerile de încheiere a războiului din Ucraina, înaintea unei reuniuni care va avea loc luni și la care vor participa liderii acestor țări.

Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone

Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: „Le vom alunga cu forţa militară”

Tags:
Iți recomandăm
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Știri
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea ...
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! ...
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de ...
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz
Vezi toate știrile
×