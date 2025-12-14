Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia

Un nou pas pentru încheierea războiului pornit de Rusia! Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a anunțat Volodimir Zelenski. Însă, doar în anumite condiții. Anunțul vine în contextul în care oficialii germani, britanici și francezi discută duminică, 14 decembrie, propunerile de încheiere a războiului.

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO

În contextul în care liderii europeni lucrează la un plan de pace, Volodimir Zelenski a venit cu un anunț neașteptat. Ucraina este dispusă să renunțe la ambiția de a adera la NATO, însă cu anumite condiții.

Mai exact, pentru a renunța a idea aderării președintele Volodimir Zelenski a cerut ca SUA și Europa oferă garanții de securitate suficiente în cadrul negocierilor în curs privind un acord de pace.

„Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite — și anume, garanții similare celor prevăzute la articolul 5… precum și garanții de securitate pentru noi din partea partenerilor noștri europeni și a altor țări, precum Canada, Japonia și altele”, a declarat Zelenski jurnaliștilor într-o discuție de grup.

Ucraina și liderii europeni lucrează la un plan de pace în 20 de puncte elaborat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia. Zelenski a declarat că nu a primit răspuns de la Casa Albă cu privire la revizuirile propuse de el la plan.

„Reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusă. Şi este deja un compromis din partea noastră”, a mai precizat Zelenski, după anunțul făcut.

Reamintim că declarațiile lui Volodimir Zelenski vin în contextul în care oficialii germani, britanici și francezi discută propunerile de încheiere a războiului din Ucraina, înaintea unei reuniuni care va avea loc luni și la care vor participa liderii acestor țări.

