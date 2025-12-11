Acasă » Știri » Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul. Ucraina joacă ultima carte pentru pace!

Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul. Ucraina joacă ultima carte pentru pace!

De: David Ioan 11/12/2025 | 07:40
Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul. Ucraina joacă ultima carte pentru pace!
Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul Foto: Profimedia

Ucraina a transmis miercuri, 10 decembrie, administrației americane o versiune actualizată a planului său de pace. Doi reprezentanți apropiați dosarului au confirmat că documentele au ajuns la Washington, însă fără a oferi detalii suplimentare privind conținutul acestora.

Un oficial ucrainean de rang înalt a precizat că noua variantă a planului de încheiere a conflictului a fost deja înaintată Statelor Unite, dar nu a dorit să comenteze asupra elementelor incluse.

Trei pași pentru armistițiu și reconstrucție

Informația vine în contextul în care Kievul încearcă să își consolideze poziția diplomatică și să obțină sprijin internațional pentru o soluție negociată.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că Ucraina a pregătit trei documente distincte, parte a propunerilor revizuite ce urmează să fie prezentate administrației președintelui american Donald Trump. Liderul ucrainean a subliniat că aceste materiale au rolul de a contura o strategie coerentă pentru încetarea ostilităților și pentru stabilirea unor garanții de securitate durabile.

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În cadrul unei conferințe de presă online susținute pe 9 decembrie, Zelenski a explicat că primul document reprezintă un cadru general structurat în 20 de puncte. Acesta ar urma să servească drept bază pentru negocieri și pentru definirea etapelor necesare în vederea obținerii unui armistițiu.

Volodimir Zelenski și Donald Trump
Foto: Profimedia

Al doilea document se concentrează pe garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar primi în eventualitatea unui acord de încetare a focului. Președintele a menționat că acest subiect a fost discutat atât cu Statele Unite, cât și cu Coaliția celor dispuși – un grup format în principal din state europene care și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini Ucraina prin diverse forme de asistență și protecție.

Washingtonul analizează propunerile Kievului

Tot în această săptămână, Zelenski a avut întâlniri la Bruxelles și Londra cu lideri europeni, pentru a analiza modul în care planul revizuit poate fi integrat în strategia comună a partenerilor occidentali. Discuțiile au vizat în special coordonarea cu Washingtonul și adaptarea propunerilor la realitățile geopolitice actuale.

Cel de-al treilea document, potrivit declarațiilor liderului de la Kiev, se referă la redresarea economică a Ucrainei după încheierea războiului. Zelenski nu a oferit detalii suplimentare, dar a subliniat importanța sprijinului internațional pentru reconstrucția infrastructurii și relansarea economiei naționale.

Pentru a continua procesul de consultare, mâine, 11 decembrie, este programată o reuniune a liderilor Coaliției Voinței. Această întâlnire ar putea reprezenta un pas decisiv în definirea unei poziții comune privind viitorul plan de pace și în consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina.

CITEŞTE ŞI: Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: „Le vom alunga cu forţa militară”

România, luată în vizor de Putin! Atac economic sub umbrela NATO

Tags:
Iți recomandăm
Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV
Știri
Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau…
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Știri
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este…
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV
Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil
Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil
Cine difuzează FCSB – Feyenoord de azi, 11 decembrie 2025. La ce oră are loc meciul
Cine difuzează FCSB – Feyenoord de azi, 11 decembrie 2025. La ce oră are loc meciul
Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”
Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”
Ultimele cuvinte pe care Ozzy Osbourne i le-a spus soției sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!
Ultimele cuvinte pe care Ozzy Osbourne i le-a spus soției sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!
Vezi toate știrile
×