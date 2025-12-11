Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul. Ucraina joacă ultima carte pentru pace!

Ucraina a transmis miercuri, 10 decembrie, administrației americane o versiune actualizată a planului său de pace. Doi reprezentanți apropiați dosarului au confirmat că documentele au ajuns la Washington, însă fără a oferi detalii suplimentare privind conținutul acestora.

Un oficial ucrainean de rang înalt a precizat că noua variantă a planului de încheiere a conflictului a fost deja înaintată Statelor Unite, dar nu a dorit să comenteze asupra elementelor incluse.

Trei pași pentru armistițiu și reconstrucție

Informația vine în contextul în care Kievul încearcă să își consolideze poziția diplomatică și să obțină sprijin internațional pentru o soluție negociată.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că Ucraina a pregătit trei documente distincte, parte a propunerilor revizuite ce urmează să fie prezentate administrației președintelui american Donald Trump. Liderul ucrainean a subliniat că aceste materiale au rolul de a contura o strategie coerentă pentru încetarea ostilităților și pentru stabilirea unor garanții de securitate durabile.

În cadrul unei conferințe de presă online susținute pe 9 decembrie, Zelenski a explicat că primul document reprezintă un cadru general structurat în 20 de puncte. Acesta ar urma să servească drept bază pentru negocieri și pentru definirea etapelor necesare în vederea obținerii unui armistițiu.

Al doilea document se concentrează pe garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar primi în eventualitatea unui acord de încetare a focului. Președintele a menționat că acest subiect a fost discutat atât cu Statele Unite, cât și cu Coaliția celor dispuși – un grup format în principal din state europene care și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini Ucraina prin diverse forme de asistență și protecție.

Washingtonul analizează propunerile Kievului

Tot în această săptămână, Zelenski a avut întâlniri la Bruxelles și Londra cu lideri europeni, pentru a analiza modul în care planul revizuit poate fi integrat în strategia comună a partenerilor occidentali. Discuțiile au vizat în special coordonarea cu Washingtonul și adaptarea propunerilor la realitățile geopolitice actuale.

Cel de-al treilea document, potrivit declarațiilor liderului de la Kiev, se referă la redresarea economică a Ucrainei după încheierea războiului. Zelenski nu a oferit detalii suplimentare, dar a subliniat importanța sprijinului internațional pentru reconstrucția infrastructurii și relansarea economiei naționale.

Pentru a continua procesul de consultare, mâine, 11 decembrie, este programată o reuniune a liderilor Coaliției Voinței. Această întâlnire ar putea reprezenta un pas decisiv în definirea unei poziții comune privind viitorul plan de pace și în consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina.

