România, luată în vizor de Putin! Atac economic sub umbrela NATO

Rusia pune presiune pe România pe plan economic, mai ales în zona Mării Negre, unde se găsesc resurse importante de gaz. Specialiștii spun că aceste acțiuni fac parte dintr-un plan al lui Vladimir Putin de a testa slăbiciunile României și de a arăta că NATO nu poate interveni în orice situație.

În ultimele zile, analiști de securitate au avertizat că Rusia ar putea provoca în zona economică exclusivă din Marea Neagră.

România, luată în vizor de Vladimir Putin

George Scutaru, director al New Strategy Center și fost consilier prezidențial, a explicat că Moscova ar putea folosi drone sau atacuri sub steag fals pentru a lovi infrastructura energetică. Această zonă este foarte importantă pentru România, pentru că aici se află resurse de gaz natural care asigură o parte din independența energetică a țării.

Problema este că zona economică exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Asta înseamnă că, dacă Rusia ar ataca platformele sau navele românești, nu s-ar activa automat apărarea colectivă a Alianței.

Această slăbiciune este folosită de Kremlin pentru a arăta că NATO nu poate interveni în toate cazurile. În acest fel, Putin încearcă să slăbească încrederea românilor și a partenerilor occidentali în protecția oferită de Alianță.

Strategia Rusiei face parte dintr-un plan mai mare de destabilizare a regiunii. Documentele oficiale ale Strategiei Naționale de Apărare 2025-2030 arată clar că Rusia este principala amenințare pentru România, prin militarizarea Mării Negre, atacuri hibride și presiuni economice.

În același timp, Kremlinul folosește războiul din Ucraina ca pretext pentru a-și extinde influența și pentru a intimida statele din zonă.

Atac economic sub umbrela NATO

România se confruntă cu două mari riscuri: atacuri directe asupra infrastructurii energetice și presiuni indirecte prin propagandă, sabotaje și încercări de destabilizare economică. Din acest motiv, experții cer întărirea flotei navale și stabilirea unor proceduri clare pentru a opri dronele sau alte mijloace de atac.

Situația are efecte și asupra Republicii Moldova, care a cerut sprijin energetic din partea României după ce Rusia a lovit sistemul energetic ucrainean. Astfel, România devine un punct de sprijin pentru regiune, dar și o țintă principală pentru Kremlin.

În concluzie, presiunile economice ale Rusiei asupra României nu mai sunt doar o ipoteză, ci o strategie reală. Scopul Moscovei este să testeze limitele NATO și să lovească în interesele energetice ale țării. Răspunsul României trebuie să fie ferm, prin consolidarea apărării maritime și prin cooperare strânsă cu partenerii occidentali.

