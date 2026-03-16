Bancul de luni | „Bulă, ce ai mâncat azi la prânz?”

Pentru a începe săptămâna cu voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excelent, care cu siguranţă îţi va ridica starea de spirit. Ia-ţi porţia de râs alături de noi.
– Bulă, ce ai mâncat azi la prânz?
– Foie gras, Ratatouille și Clafoutis cu cireșe.
– Măi Bulă, acum nu mai suntem pe Instagram, spune-mi sincer!
– Pufuleți…
Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.
Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:
– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.
– Întradevăr, foarte frumos.
– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.
– Ai dreptate, e chiar frumos.
– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.
– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.
La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.
Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:
-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.
Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.
-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?
-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.
-Ţi-a dat 100€?
-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.
-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.
