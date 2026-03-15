BANCUL ZILEI | Ziua lui TUIU

Sfârșitul săptămânii trebuie să fie încheiat cu o stare bună și mult râs. Cel mai important este să fim relaxați și să avem bateriile încărcate la maximum ca să fim siguri că începem munca așa cum trebuie. Astăzi ne amuzăm pe seama lui Tuiu și sunt sigură că toți îl cunoașteți.

Cel care este în atenția noastră astăzi este domnul Tuiu. Poate nu vi se pare cunoscut, dar după ce o să auziți gluma, o să vă aduceți aminte de el. Mai mult decât atât, o să vă dați seama la câte zile de naștere de-ale lui ați fost invitați.

Ziua lui Tuiu

Aseară intru în bar și observ într-un colț un grup ce părea că sărbătorește ceva….

O întreb pe blonda de la bar:

– Ce se întâmplă acolo??

– Este ziua lu Tuiu!!

Întreb, bulversat:

– Aha… și care dintre ei este TUIU??

– N-am nicio idee… eu doar îi aud cântând: „HAPPY BIRTHDAY TUIU”!!!

Alte bancuri amuzante

Declarație fiscală în Anglia: Cum a fost completat un formular de declarație fiscală:

La întrebarea: „Câte persoane întrețineți?”, englezul a răspuns:

-2,1 milioane de imigranți ilegali

– 4,4 milioane de şomeri

– 900 de mii de puşcăriași în 85 de închisori

– Coroana

– Guvernul

– Camera Comunelor şi a Lorzilor

– plus 650 de parlamentari europeni, buni la nimic.

Formularul i-a fost respins, ca fiind incorect. El a răspuns cu o întrebare:

– De ce? Am uitat pe cineva?!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.

Doctorul se uită atent și îl întreabă:

– Oriunde? Arătați-mi.

Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”

Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”

Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”

Doctorul îl privește și spune calm:

– Domnule, cred că aveți degetul rupt.

Mama și fiul

Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.

Bate la ușă și când iese vecina îi spune:

– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?

– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?

– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?

