BANCUL ZILEI | Frumoasa și primul date

Dacă nu ați trecut prin această experiență, poate ați auzit măcar o singură dată despre întâlnirile eșuate ale unei prietene de-ale voastre. Totuși, aceste momente neplăcute ajung să fie, ulterior, unele foarte amuzante. Dacă ai fost martoră la un eveniment de acest fel, cu siguranță atunci când rememorezi ceea ce s-a întâmplat poți avea trăiri intense. Așa că, dacă ai fost victima unei astfel de întâlniri, s-ar putea să te regăsești în acest banc.

-Frumoaso, cum ți s-a părut prima noastră întâlnire?

-Cel mai interesant mi s-a părut că la final m-ai pus să îmi plătesc cafeaua, după ce două ore mi-ai vorbit despre cum faci tu bani din crypto.

-Și ne mai vedem?

-Ne mai vedem, dar o să îmi ascund țigările, pentru că mi-ai fumat 6 țigări în două ore, milionarule.

De așa bogătași și întâlniri să tot n-aveți parte. Totuși, nu putem nega că acest banc este într-adevăr amuzant, mai ales pentru că ironizează ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se duce la bar să îi ia ceva de băut. O escortă de-ale casei o vede pe Bubulina și îi spune:

– Auzi, fată?

– Da, ce vrei?

– Lu’ tipu’ ăsta să-i ceri banii înainte, că are obiceiul să „uite” să plătească.

Bulă Bubulina vor să repare relația:

– Bună ziua. Sunt Bulă și am venit pentru terapia de cuplu.

– Domnule Bulă, dar unde este partenera dumneavoastră?

– Ah, am crezut că-mi dați una aici…

Relații complicate

O domnișoară cam între două vârste intră-ntr-o dimineață veselă-n birou. Colegele o privesc nedumerite.

– Ce e?

– M-am logodit!!

– Păi…nu ziceai că n-ai să te măriți niciodată…că bărbații-s sunt nașpa?

– Am zis! Da ăsta nu e! Ăsta m-a cerut de nevastă!

O dimineață cu Angelia Jolie

– Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?

– Iei o pioneză și…pui posterul la loc pe perete.

Soțul ajunge târziu acasă

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu, schimba subiectul!!!

