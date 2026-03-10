Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Frumoasa și primul date

BANCUL ZILEI | Frumoasa și primul date

De: Iancu Tatiana 10/03/2026 | 13:15
BANCUL ZILEI | Frumoasa și primul date
Întâlniri dezastruase

Dacă nu ați trecut prin această experiență, poate ați auzit măcar o singură dată despre întâlnirile eșuate ale unei prietene de-ale voastre. Totuși, aceste momente neplăcute ajung să fie, ulterior, unele foarte amuzante. Dacă ai fost martoră la un eveniment de acest fel, cu siguranță atunci când rememorezi ceea ce s-a întâmplat poți avea trăiri intense. Așa că, dacă ai fost victima unei astfel de întâlniri, s-ar putea să te regăsești în acest banc.

-Frumoaso, cum ți s-a părut prima noastră întâlnire?

-Cel mai interesant mi s-a părut că la final m-ai pus să îmi plătesc cafeaua, după ce două ore mi-ai vorbit despre cum faci tu bani din crypto.

-Și ne mai vedem?

-Ne mai vedem, dar o să îmi ascund țigările, pentru că mi-ai fumat 6 țigări în două ore, milionarule.

De așa bogătași și întâlniri să tot n-aveți parte. Totuși, nu putem nega că acest banc este într-adevăr amuzant, mai ales pentru că ironizează ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se duce la bar să îi ia ceva de băut. O escortă de-ale casei o vede pe Bubulina și îi spune:

– Auzi, fată?

– Da, ce vrei?

– Lu’ tipu’ ăsta să-i ceri banii înainte, că are obiceiul să „uite” să plătească.

Bulă Bubulina vor să repare relația:

– Bună ziua. Sunt Bulă și am venit pentru terapia de cuplu.

– Domnule Bulă, dar unde este partenera dumneavoastră?

– Ah, am crezut că-mi dați una aici…

Relații complicate

O domnișoară cam între două vârste intră-ntr-o dimineață veselă-n birou. Colegele o privesc nedumerite.
– Ce e?

– M-am logodit!!

– Păi…nu ziceai că n-ai să te măriți niciodată…că bărbații-s sunt nașpa?

– Am zis! Da ăsta nu e! Ăsta m-a cerut de nevastă!

O dimineață cu Angelia Jolie

– Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
– Iei o pioneză și…pui posterul la loc pe perete.

Soțul ajunge târziu acasă

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu, schimba subiectul!!!

Citește și:

BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment

BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de marți | Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se duce la bar să îi ia ceva de băut
Bancuri
Bancul de marți | Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se…
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
Gandul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Se închide TVR, după 70 de ani de transmisiune continuă?
go4it.ro
Se închide TVR, după 70 de ani de transmisiune continuă?
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
Gandul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026
Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026
Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri ...
Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Ce pedeapsă a primit psiholoaga acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro, din casa milionarului ...
Ce pedeapsă a primit psiholoaga acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro, din casa milionarului italian. Decizia de ultimă oră a magistraților!
Nu e o glumă! Cât au plătit Maria și Emi, doi români, pentru o vacanță de 18 zile în Sri Lanka
Nu e o glumă! Cât au plătit Maria și Emi, doi români, pentru o vacanță de 18 zile în Sri Lanka
Un satelit NASA revine pe Pământ după 14 ani. Ce riscuri există pentru populație
Un satelit NASA revine pe Pământ după 14 ani. Ce riscuri există pentru populație
Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome
Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome
Vezi toate știrile