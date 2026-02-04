Acasă » Știri » Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”

Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”

De: Diana Cernea 05/02/2026 | 00:50
Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”
Crypto se duc în cap, sursa-pexels.com

Bitcoin și “crypto winter” sunt din nou cuvintele care dau fiori investitorilor, după ce piața criptomonedelor a fost zguduită de o scădere bruscă în weekend, cu pierderi masive în doar câteva zile.

De ce scade valoarea criptomonedelor?

Pentru cei care nu urmăresc zilnic piața crypto, lucrurile sunt simple: foarte mulți investitori au început să vândă în același timp. Când se întâmplă asta, prețurile se prăbușesc rapid.

Potrivit publicației Fast Company, Bitcoin a ajuns la aproximativ 77.000 de dolari pe unitate, cel mai scăzut nivel de aproape un an. O astfel de scădere nu afectează doar „moneda mamă” a pieței, ci trage după ea aproape toate celelalte criptomonede importante.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a intrat și ea pe minus, la fel și BNB (Binance Coin). XRP, moneda asociată cu compania Ripple, a coborât sub pragul de 1,60 dolari, un nivel care nu mai fusese atins din 2024.

Specialiștii spun că aceste scăderi sunt alimentate de reticență. Investitorii se tem de noi probleme economice globale, de reglementări mai dure și de faptul că perioada de creștere rapidă ar putea lua o pauză.

Ce este „crypto winter” și de ce sperie investitorii?

Termenul de „crypto winter” descrie o perioadă lungă în care prețurile criptomonedelor scad sau stagnează luni sau chiar ani la rând. Practic, este momentul în care entuziasmul dispare, tranzacțiile se răresc, iar mulți investitori ies de pe piață în pierdere.

Potrivit Fast Company, scăderile din acest weekend au reaprins temerile că piața ar putea intra într-o astfel de fază “rece”. În ultimele cinci zile, mai multe criptomonede importante au pierdut procente de două cifre, ceea ce pentru investitorii obișnuiți înseamnă mii sau zeci de mii de dolari dispăruți din conturi.

Pentru publicul larg, mesajul principal este că piața crypto rămâne extrem de volatilă. Prețurile pot crește spectaculos într-o perioadă scurtă, dar se pot prăbuși la fel de repede. De aceea, mulți experți avertizează că investițiile în criptomonede nu sunt pentru aceia care nu își permit să piardă bani.

Deocamdată, investitorii „își țin respirația” și așteaptă să vadă dacă piața se stabilizează sau dacă urmează noi scăderi. Cert este că entuziasmul de la începutul anului s-a transformat rapid în prudență, iar așa-zisa „iarnă crypto” nu mai pare un scenariu imposibil.

CITEȘTE ȘI:

Cum a ajuns Loredana Groza să joace într-un film finanțat din criptomonede: „Am avut o discuție şi…”

GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină rușinoasă
Știri
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină…
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Știri
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România ...
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină rușinoasă
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a ...
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Vezi toate știrile
×