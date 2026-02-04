Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”

Bitcoin și “crypto winter” sunt din nou cuvintele care dau fiori investitorilor, după ce piața criptomonedelor a fost zguduită de o scădere bruscă în weekend, cu pierderi masive în doar câteva zile.

De ce scade valoarea criptomonedelor?

Pentru cei care nu urmăresc zilnic piața crypto, lucrurile sunt simple: foarte mulți investitori au început să vândă în același timp. Când se întâmplă asta, prețurile se prăbușesc rapid.

Potrivit publicației Fast Company, Bitcoin a ajuns la aproximativ 77.000 de dolari pe unitate, cel mai scăzut nivel de aproape un an. O astfel de scădere nu afectează doar „moneda mamă” a pieței, ci trage după ea aproape toate celelalte criptomonede importante.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a intrat și ea pe minus, la fel și BNB (Binance Coin). XRP, moneda asociată cu compania Ripple, a coborât sub pragul de 1,60 dolari, un nivel care nu mai fusese atins din 2024.

Specialiștii spun că aceste scăderi sunt alimentate de reticență. Investitorii se tem de noi probleme economice globale, de reglementări mai dure și de faptul că perioada de creștere rapidă ar putea lua o pauză.

Ce este „crypto winter” și de ce sperie investitorii?

Termenul de „crypto winter” descrie o perioadă lungă în care prețurile criptomonedelor scad sau stagnează luni sau chiar ani la rând. Practic, este momentul în care entuziasmul dispare, tranzacțiile se răresc, iar mulți investitori ies de pe piață în pierdere.

Potrivit Fast Company, scăderile din acest weekend au reaprins temerile că piața ar putea intra într-o astfel de fază “rece”. În ultimele cinci zile, mai multe criptomonede importante au pierdut procente de două cifre, ceea ce pentru investitorii obișnuiți înseamnă mii sau zeci de mii de dolari dispăruți din conturi.

Pentru publicul larg, mesajul principal este că piața crypto rămâne extrem de volatilă. Prețurile pot crește spectaculos într-o perioadă scurtă, dar se pot prăbuși la fel de repede. De aceea, mulți experți avertizează că investițiile în criptomonede nu sunt pentru aceia care nu își permit să piardă bani.

Deocamdată, investitorii „își țin respirația” și așteaptă să vadă dacă piața se stabilizează sau dacă urmează noi scăderi. Cert este că entuziasmul de la începutul anului s-a transformat rapid în prudență, iar așa-zisa „iarnă crypto” nu mai pare un scenariu imposibil.

CITEȘTE ȘI:

Cum a ajuns Loredana Groza să joace într-un film finanțat din criptomonede: „Am avut o discuție şi…”

GTA 6 pe PC: când ar putea apărea versiunea, de fapt. Fanii sunt în extaz!