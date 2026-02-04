Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină rușinoasă

Acum 16 ani, un moment de divertisment difuzat într-o emisiune TV de maximă audiență din Franța s-a transformat într-un scandal diplomatic și mediatic. Un comediant francez a batjocorit România în direct, imitând așa-numitul „salut românesc” – un gest făcut cu mâna întinsă, ca pentru a cerși. Reacțiile nu au întârziat: valuri de indignare în presa românească, mesaje furioase pe forumuri și, în culise, o reacție dură venită din lumea hackerilor.

Bătaia de joc franceză

Totul a pornit de la un moment interpretat de actorul și comediantul Jonathan Lambert, la postul public France 2. Într-o scenetă considerată „umoristică”, acesta a prezentat românii drept cerșetori, lansând un „salut românesc” ce semăna izbitor cu gestul întinderii mâinii pentru a primi bani. Gluma a fost primită cu râsete în platou, dar în România stârnea revoltă. Nu era prima dată când francezii își băteau joc de imaginea țării noastre – la un meci Franța–România, un pliant oficial afișa lângă echipa noastră un violonist țigan, ca simbol al „identității românești”.

Răspunsul neașteptat: atacuri informatice

Câteva zile mai târziu, două dintre cele mai mari publicații europene, Daily Telegraph și Le Monde, se trezeau cu paginile lor de internet sparte și mesaje afișate în limba română. „Ne-a ajuns atâta batjocură. Țiganii nu sunt românii! Noi v-am respectat Franța, voi ne veți respecta România!” – scria în una dintre paginile atacate. Responsabilii erau un grup de aproximativ 20 de tineri, cu vârste majoritar sub 20 de ani, care își spuneau Romanian National Security (RNS).

Aceștia au explicat ulterior pentru presă că acțiunea lor nu a avut scop material, ci „moral și național”. „Nu suntem rasiști, dar ne-am săturat să fim îmbrânciți peste tot. Trebuie să punem piciorul în prag”, a declarat unul dintre ei, folosind pseudonimul Ion.

„Haiducii internetului”

Atacul asupra celor două site-uri a durat sub o oră, programat „la prânz, când sunt cei mai mulți cititori online”. Tinerii au folosit o metodă clasică de penetrare informatică – SQL Injection – care le-a permis accesul la panoul de administrare. „Dacă voiam, puteam sustrage date confidențiale, dar scopul nostru a fost să transmitem un mesaj”, a mai spus „Ion”.

În presă, grupul RNS a fost numit „haiducii web” – rebeli digitali care au ales să răspundă cu armele lor la jignirile venite din exterior.

Erou sau infractor?

Opiniei publice i-a fost greu să-i încadreze: unii îi considerau patrioți moderni, alții – infractori cibernetici. Adevărul e undeva la mijloc. „Îmi risc viitorul și cariera, dar cineva trebuia să apere demnitatea românilor”, a spus Ion, un adolescent conștient de ilegalitatea gestului, dar mânat de revoltă.

Oficial, autoritățile franceze și britanice au investigat incidentele, fără rezultate concrete. Hackerii nu au fost niciodată prinși. Unii cred că erau doar adolescenți cu prea multă pasiune pentru IT; alții, că în spatele lor s-a aflat o reacție calculată, chiar din zona serviciilor secrete românești, sătule de batjocura occidentală.

Cazul „salutului românesc” și reacția care i-a urmat au rămas o amintire dureroasă pentru ambele țări. Francezii au învățat o lecție despre limitele umorului, iar românii – despre ce înseamnă să nu taci când ești batjocorit. Hackerii nu au mers pe calea legii, dar mesajul lor, formulat din frustrările unei generații, a răsunat puternic: Respectați-ne!

