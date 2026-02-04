Acasă » Știri » Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 23:51
Este doliu în presa din România. Jurnalistul Victor Kapra a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă în domeniul economic și al tehnologiei. Vestea cu privire la decesul acestuia a fost făcut de Dan Dragomir, printr-un mesaj dureros și plin de regret.

Presa românească este în doliu după pierderea jurnalistului Victor Kapra, un nume de referință în domeniul economic și tehnologic. El este cunoscut pentru profesionalismul și pasiunea cu care a contribuit la dezvoltarea presei de specialitate.

Cariera sa a fost legată de unele dintre cele mai importante instituții media din România, unde a lucrat timp de peste două decenii, definind standarde în jurnalismul economic și de agenție.

Victor Kapra a murit

Victor Kapra a fost, însă, mult mai mult decât un jurnalist. A promovat constant industria IT&C și ecosistemul antreprenorial din România, participând la conferințe, evenimente de profil și lansări de produse, dar și colaborând cu startup-uri pentru a le sprijini proiectele digitale. Prin articole, intervenții publice și proiecte personale, a ajutat la popularizarea conceptelor de transformare digitală, comerț electronic și economie bazată pe tehnologie.

De asemenea, a coordonat propriile proiecte online, a dezvoltat campanii de social media și a oferit consultanță pentru inițiative antreprenoriale, contribuind astfel la profesionalizarea comunicării digitale și la apropierea publicului de subiecte precum inovația și economia digitală.

Vestea morții lui a fost făcută publică de jurnalistul Dan Dragomir, care a amintit de rolul lui Kapra ca mentor și prieten. În ultimele momente ale vieții, jurnalistul s-a simțit rău, a consultat un medic care i-a asigurat că este în regulă și s-a întors acasă, fără să prevadă sfârșitul tragic.

„Drum lin, Victor Kapra. Mentorul meu în presă, prieten drag. Un profesionist desăvârșit. Condoleanțe familiei”, a scris Dan Dragomir, pe Facebook.

