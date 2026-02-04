Fiica lui Snoop, Cori Broadus, a anunțat că fetița ei și a logodnicului ei, Wayne Deuce, Codi Dreaux, în vârstă de 10 luni, a murit pe 26 ianuarie.

Fetița se născuse prematur, cu trei luni mai devreme decât ar fi trebuit, iar decesul s-a produs la doar 20 de zile după ce aceasta a fost externată de la Terapie Intensivă, scrie E! News.

„Luni, am pierdut dragostea vieții mele”, a scris Cori într-un Story pe Instagram. Wayne a postat, de asemenea, un omagiu adus fiicei sale, scriind în propria sa postare pe Instagram: „Am fost incredibil de trist de când m-ai părăsit, Codi Dreaux. Dar știu că ești împăcată. Tata te va iubi mereu.”

Nepoata lui Snoop Dogg se născuse prematur

Acum doar câteva săptămâni, Cori a distribuit imagini cu Codi după ce a părăsit spitalul. „E acasă”, scria tânăra de 26 de ani în descrierea postării sale de pe Instagram din 6 ianuarie. „Mulțumesc pentru fiecare rugăciune, fiecare mesaj, fiecare picătură de iubire. Dumnezeu le-a auzit pe toate”, transmitea ea la acea dată.

Cori, cel mai mic copil al lui Snoop Dogg și singura sa fiică, a dezvăluit într-o postare din februarie 2025 că micuța Codi s-a născut prematur, cu trei luni înainte de termen. „Prințesa a venit pe lume la șase luni”, a scris ea atunci, publicând o fotografie alb-negru cu piciorușul bebelușei.

„Am plâns și am plâns, m-am comparat constant și m-am învinovățit că nu am putut să-i ofer tot ce avea nevoie. Dar, indiferent de situație, Dumnezeu îmi arată mereu că sunt copilul Lui”, mărturisea Cori.

Ea a precizat că fetița s-a născut la 25 de săptămâni de sarcină și că, în ciuda tuturor dificultăților, „era perfectă”. Nepoțica lui Snoop Dogg și-a petrecut primele 10 luni de viață în secția de terapie intensivă neonatală. La începutul lunii ianuarie, Cori anunțase cu emoție că își poate aduce copilul acasă.

