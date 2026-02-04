Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Snoop Dogg, în doliu! A murit nepoțica de doar 10 luni a celebrului rapper

Snoop Dogg, în doliu! A murit nepoțica de doar 10 luni a celebrului rapper

De: Daniel Matei 04/02/2026 | 22:10
Snoop Dogg, în doliu! A murit nepoțica de doar 10 luni a celebrului rapper
Sursa foto: Shutterstock

Fiica lui Snoop, Cori Broadus, a anunțat că fetița ei și a logodnicului ei, Wayne Deuce, Codi Dreaux, în vârstă de 10 luni, a murit pe 26 ianuarie.

Fetița se născuse prematur, cu trei luni mai devreme decât ar fi trebuit, iar decesul s-a produs la doar 20 de zile după ce aceasta a fost externată de la Terapie Intensivă, scrie E! News.

„Luni, am pierdut dragostea vieții mele”, a scris Cori într-un Story pe Instagram. Wayne a postat, de asemenea, un omagiu adus fiicei sale, scriind în propria sa postare pe Instagram: „Am fost incredibil de trist de când m-ai părăsit, Codi Dreaux. Dar știu că ești împăcată. Tata te va iubi mereu.”

Nepoata lui Snoop Dogg se născuse prematur

Acum doar câteva săptămâni, Cori a distribuit imagini cu Codi după ce a părăsit spitalul. „E acasă”, scria tânăra de 26 de ani în descrierea postării sale de pe Instagram din 6 ianuarie. „Mulțumesc pentru fiecare rugăciune, fiecare mesaj, fiecare picătură de iubire. Dumnezeu le-a auzit pe toate”, transmitea ea la acea dată.

Cori, cel mai mic copil al lui Snoop Dogg și singura sa fiică, a dezvăluit într-o postare din februarie 2025 că micuța Codi s-a născut prematur, cu trei luni înainte de termen. „Prințesa a venit pe lume la șase luni”, a scris ea atunci, publicând o fotografie alb-negru cu piciorușul bebelușei.

„Am plâns și am plâns, m-am comparat constant și m-am învinovățit că nu am putut să-i ofer tot ce avea nevoie. Dar, indiferent de situație, Dumnezeu îmi arată mereu că sunt copilul Lui”, mărturisea Cori.

Ea a precizat că fetița s-a născut la 25 de săptămâni de sarcină și că, în ciuda tuturor dificultăților, „era perfectă”. Nepoțica lui Snoop Dogg și-a petrecut primele 10 luni de viață în secția de terapie intensivă neonatală. La începutul lunii ianuarie, Cori anunțase cu emoție că își poate aduce copilul acasă.

CITEȘTE ȘI:

Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”

Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid

Presupusul fiu al lui Jay-Z le cere ajutorul lui Donald Trump și Nicki Minaj, după ce procesul lui de paternitate a fost respins la tribunal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”
Showbiz internațional
Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid
Showbiz internațional
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem o problemă!?
Gandul.ro
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem o problemă!?
Gandul.ro
Copilul născut în SPAȚIU, un „proiect” care nu mai pare SF. Houston, avem o problemă!?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală ...
Iuliana Marciuc, dezvăluiri despre scandalul momentului la Eurovision: ”Nu comentez valoarea vocală a Andreei Bălan”
Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații ...
Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în ...
Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”
ANM avertizează că urmează un nou val de ger în România. Care sunt zonele vizate
ANM avertizează că urmează un nou val de ger în România. Care sunt zonele vizate
Doliu în Poliția Română! A murit generalul Ioan Dumitru Arsenie
Doliu în Poliția Română! A murit generalul Ioan Dumitru Arsenie
Vezi toate știrile
×