Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prima oară când l-a întâlnit pe P. Diddy: ”Nu am ajuns la petrecerile lui și, deși atunci am regretat, acum poate e mai bine”

În contextul scandalurilor recente din jurul lui P. Diddy, care se află în prezent în închisoare, Codin Maticiuc a dezvăluit detalii despre prima sa întâlnire cu artistul internațional. Acesta este acuzat de procurori că și-ar fi folosit influența pentru a exploata zeci de femei, inclusiv pe două foste partenere.

Codin Maticiuc a povestit recent despre experiența sa personală cu P. Diddy, după ce artisul internațional a fost închis în urma unui proces, fiind găsit vinovat de prostituție și abuz. Deși recunoaște că nu a participat la petrecerile acestuia din Miami, afaceristul spune că l-a întâlnit la Cannes, în perioada Festivalului de Film, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi de atunci, VIP Room.

Ce a spus Codin Maticiuc despre P. Diddy

Acolo, starul internațional fusese invitat ca gazdă a unei seri speciale, un obicei frecvent în cluburile internaționale, unde vedetele sunt plătite pentru simpla apariție și pentru imagine.

„Nu am ajuns la petrecerile lui și, deși atunci am regretat, acum poate e mai bine. Totuși, l-am întâlnit la Cannes, în cadrul festivalului de film, unde era invitat la celebrul club VIP Room. Pe atunci, VIP Room era unul dintre cele mai mari cluburi din Cannes și funcționa și în Paris sau Saint-Tropez, iar în perioada festivalului organiza seri speciale cu invitați celebri. În astfel de cluburi exista obiceiul de a invita vedete care nu susțineau concerte, ci aveau rol de gazde ale serii, fiind plătite doar pentru prezență și imagine. Puff Daddy a fost gazda uneia dintre aceste seri și a reușit să transforme apariția într-un adevărat spectacol: a luat microfonul, s-a urcat pe mese și pe scenă, a cântat peste piesele lui și a interacționat cu publicul, demonstrând că este un showman autentic”, a spus Codin Maticiuc pe rețelele de socializare.

Potrivit lui Codin Maticiuc, Puff Daddy nu s-a limitat însă la o prezență pasivă, ci a oferit un adevărat spectacol, luând microfonul, cântând peste propriile piese și interacționând cu publicul. Mai mult, în seara în care pe afiș se aflau Jay-Z și Beyoncé, care au rămas discreți și izolați de public, acesta a fost din nou cel care a animat atmosfera, cântând inclusiv acapella o piesă de Frank Sinatra.

Omul de afaceri a subliniat că această atitudine l-a impresionat plăcut și i-a lăsat imaginea unui artist care știe să ofere un show real și să respecte publicul.

„A doua seară a fost și mai memorabilă, pentru că pe afiș se aflau Jay-Z și Beyoncé, care au venit însoțiți de un anturaj numeros și au rămas retrași pe scenă, fără să interacționeze prea mult cu publicul. În schimb, Puff Daddy a fost din nou cel care a animat atmosfera, cântând live și chiar interpretând o piesă de Frank Sinatra, fără muzică. Prin modul în care s-a implicat și a oferit un show real, a lăsat impresia unui artist care știe să-și respecte fanii și să creeze momente memorabile”, a mai spus Codin Maticiuc.

