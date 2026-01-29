Acasă » Știri » Știri externe » „Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la Casa Albă scrisoarea prin care P. Diddy îi cere lui Trump să îl grațieze

„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la Casa Albă scrisoarea prin care P. Diddy îi cere lui Trump să îl grațieze

De: Daniel Matei 29/01/2026 | 16:41
„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la Casa Albă scrisoarea prin care P. Diddy îi cere lui Trump să îl grațieze
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Sean „Diddy” Combs e ridiculizat în mediul online după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora acesta s-ar fi bazat pe sprijinul lui Mike Tyson, la rândul lui condamnat pentru viol, pentru a-i cere președintelui SUA, Donald Trump, să îl grațieze.

Se pare că rapperul decăzut din dizgrație, în vârstă de 56 de ani, condamnat în 2025 la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de transport în scopul prostituției, a cerut o grațiere prezidențială de la președintele Donald Trump printr-o scrisoare transmisă Casei Albe, scrie RadarOnline.

Surse din interior au declarat că scrisoarea i-a fost înmânată lui Tyson în timpul unei întâlniri private cu unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Combs și apoi livrată în timpul vizitei fostului boxer la Washington, în noiembrie.

Trump le-a spus reporterilor că Diddy i-a „cerut o grațiere”, adăugând că cererea fondatorului Bad Boy Records a venit „printr-o scrisoare”.

„Mike a fost abordat în liniște de cineva foarte apropiat de Diddy și i s-a cerut să facă ceea ce a fost prezentat ca o favoare personală. I s-a înmânat o scrisoare sigilată și abia apoi i s-a spus că este un apel direct către Trump pentru o grațiere prezidențială. Acest lucru l-a pus imediat într-o situație jenantă. A înțeles gravitatea a ceea ce i se cerea să facă și pe cine implica”, a declarat sursa.

Mike Tyson, implicat fără să știe?

Sursa mai spune că lui Tyson nu i-a convenit neapărat această situație, dar a făcut, până la urmă, ce i s-a cerut.

„Mike a recunoscut că se simțea inconfortabil, dar nici nu s-a opus și a fost de acord să o livreze când avea treabă la Casa Albă. A făcut exact ce a cerut tabăra lui Diddy și a transmis scrisoarea mai departe fără să adauge nimic personal. Totuși, printre oamenii care au auzit ulterior despre asta, reacția a fost mai mult neîncrederea decât orice altceva. Având în vedere trecutul și reputația lui Mike, mulți observatori au întrebat deschis: «Asta e tot ce a putut obține?!»”, a adăugat sursa.

Implicarea lui Tyson, el însuși una dintre cele mai controversate figuri din sportul american, a amplificat reacțiile negative.

Sursa foto: Shutterstock

Tyson a fost condamnat pentru abuz sexual împotriva fostului model Desiree Washington, acum în vârstă de 53 de ani, la Indianapolis, în 1992.

El a executat trei ani dintr-o pedeapsă de șase ani de închisoare înainte de a fi eliberat condiționat în 1995. Casa Albă a fost contactată pentru prima dată cu privire la presupusa înmânare personală a scrisorii lui Combs în decembrie.

Un purtător de cuvânt nu a negat că Tyson ar fi transmis corespondența, dar a insistat că poziția Administrației față de neacordarea grațierii nu s-a schimbat.

„Orice știri din mass-media despre o grațiere a lui Diddy nu sunt corecte. Președintele, nu surse anonime, este cel care decide în final cu privire la toate grațierile”, a declarat purtătorul de cuvânt. Se pare că Sean „Diddy” Combs i-a cerut în repetate rânduri președintelui Donald Trump să-l grațieze, însă liderul american nu a fost de acord cu acest lucru.

Trump l-a descris pe fostul mogul ca fiind „foarte ostil” și a indicat că nu va fi de acord cu cererea de grațiere. Cei doi fuseseră buni prieteni, dar Trump a sugerat că relația lor s-a deteriorat când acesta din urmă a candidat pentru primul mandat de președinte, în 2016

CITEȘTE ȘI:

P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Kristen Stewart vrea să plece din SUA! Actrița din Twilight acuză politicile lui Trump și anunță un posibil exil creativ în Europa
Showbiz internațional
Kristen Stewart vrea să plece din SUA! Actrița din Twilight acuză politicile lui Trump și anunță un posibil…
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța
Showbiz internațional
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem ...
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie ...
Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie 2027
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Vezi toate știrile
×