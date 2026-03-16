Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil

Vedeta a făcut anunțul și a spus că este pregătită pentru apariția altui copil. Gina Pistol și Smiley au o fetiță în vârstă de cinci ani, iar cei doi se gândesc să își mărească familia. Venirea pe lume a copilului a făcut-o pe fosta prezentatoare TV să treacă prin stări de oboseală și să se gândească dacă va putea să mai facă față acestei perioade.

Gina Pistol este mămică de cinci ani și a vorbit despre perioada postantală. Chiar dacă aceasta a declarat ca nu se vedea în stare să ia totul de la 0 cu un alt copil, acum gândirea i s-a schimbat. Un nou membru al familiei ar completa tabloul familiei și ar fi un partener de joacă pentru cea mică.

Ce zice Gina Pistol

O dată cu trecerea timpului gândul la un alt copil apărut, chiar dacă a spus că după ce a născut toate sarcinile pe care le avea au obosit-o foarte tare. Aceasta și-a arătat și recunoștința pentru femeile care au devenit pentru a doua oară la o diferență mică de timp între nașteri:

Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început. Eu mă uit la prietene care au doi copii cu diferență de 1-2 ani. Le admir și vă admir pe toate mamele. Este foarte stresant. Eu nu am putut să duc asta. Acum, dacă Dumnezeu ne mai binecuvântează cu un copil, nu zic nu, dar este un pic cam spre imposibil. Acum chiar pare destul de imposibil, a declarat aceasta.

În urmă cu cinci ani, celebritatea a adus pe lume o fetiță sănătoasă, iar Smiley împărtășea cu fanii fericita veste:

Am devenit părinți! Gina se simte bine, a născut în seara aceasta, fetița noastră este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune că este perfectă. Sunt primele ore din cea mai frumoasă poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă, a transmis soțul Ginei Pistol la momentul respectiv.

Citește și:

