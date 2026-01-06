Avem poza care i-a despărțit pe Gina Pistol și pe Codin Maticiuc

Au fost. Puțin. Intens. Și suficient cât să rămână o poză care explică tot. Gina Pistol și Codin Maticiuc, zis Poponeț – un cuplu pe care aproape l-am uitat, dar care, privit prin lupa unei fotografii rătăcite, capătă sensul deplin al expresiei „nepotrivire de caracter”.

Ai zice că e o glumă. Dar nu e. Gina Pistol lângă Codin Maticiuc. Pistol meets Poponeț. Avem poza. Și dacă o privești cu atenție, înțelegi tot ce trebuie despre natura relației.

Poza care i-a despărțit pe Gina Pistol și pe Codin Maticiuc

Gina e tânără, în plină floare a carierei și a vârstei, sexy cum rar s-a văzut pe piața mondenă autohtonă. Privire de vulpiță șmecheruță, genul care știe exact ce face și de ce e acolo. Zâmbetul e calibrat perfect, iar ținuta, eheee. Ei bine, maieul pare să ducă o luptă pierdută cu un piept de pictorial Playboy. Eleganță, siguranță, magnetism. E genul de femeie care intră într-o încăpere și temperatura crește cu două grade fără explicații științifice.

Lângă ea, Poponeț. Mâinile adânc în buzunare, postură de adolescent surprins cu ecranul aprins pe ceva ce n-ar fi trebuit. Privirea? În sus. Ori se roagă la Dumnezeu să-l ierte, ori să-l ajute să țină pasul cu bomba sexy de lângă el. Ținuta: blugi, hanorac și tricou. Și nu orice tricou. Unul cu un bebeluș așezat în fund, cu suzetă în gură și cuvântul „MUM” scris mare pe burtă. MAMI. Da. Aici se rupe filmul. A, uitasem! La gât să îl apere de desfrâu și de diavolița de lângă el, Codin are un rozariu. Ave Maria!

Contrastul e brutal și, sincer, comic. Ea – femeia fatală. El – copilul mare cu tricou ironic. Din poza asta pare că Gina e dintr-un pictorial glossy, iar Codin dintr-o pauză de curs la facultate. Nu că spunem noi, dar e foarte posibil ca exact de aici să se tragă despărțirea. Uneori, o imagine valorează mai mult decât o mie de declarații siropoase.

Gina Pistol: de la tejghea la Playboy, de la Poponeț la „mai bine singură”

Gina Pistol a fost mereu un personaj care a știut să ardă etapele. Venită din Roșiorii de Vede, a ajuns în București într-o perioadă în care altele deja erau „veterane” de club. Fată isteață, a înțeles repede că, dacă vrea să fie stea, trebuie să accelereze. Și a făcut-o. De mai multe ori. Inclusiv în Playboy, unde a apărut de patru ori. Prima e mai grea, apoi începe să-ți placă, vorba cartierului.

A început ca vânzătoare – întâi „de toate”, apoi articole sportive. Dar nu comerțul a fost talentul ei principal, ci prezența. Așa a intrat în radarul showbizului. Fie că a fost remarcată din spatele tejghelei, fie că a bătut singură drumul castingurilor, cert e că luna mai 2000 a născut o nouă playmate. Și de acolo, drumul a fost liber spre pictoriale, notorietate și rolul de simbol sexy al unei generații.

A refuzat Playboy de mai multe ori ulterior, invocând educația și principiile. A vorbit deschis despre intervenții estetice – nas, buze, mici ajustări – fără false pudori. A avut relații intense, gospodărie, pui gătiți cu dragoste și dezamăgiri pe măsură. Relația cu Poponeț a durat cam un an. Ea avea deja notorietate, el voia să intre în lume. A intrat. A ieșit. Ea a mers mai departe.

Privind azi poza cu Gina și Codin, pare clar! Nu era un cuplu, era un episod. Cu maternitate. Unul savuros, confuz și perfect de tabloid. Și, poate, una dintre cele mai bune dovezi că uneori nici relațiile de tip „Mămica și puiuțul” nu țin. Numai mamă să nu fi!

