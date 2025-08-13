Adela Popescu şi-a pus soţul pe jar la începutul relaţiei! Radu Vâlcan, testat mai ceva ca la Insula Iubirii: “Era recunoscut ca fiind crai…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt căsătoriți de un deceniu și au împreună trei băieți: Alexandru, Adrian și Andrei. Povestea lor de dragoste pare desprinsă dintr-un scenariu de serial. În 2010, se întâlneau pe platourile de filmare de la Buftea, iar săgeata lui Cupidon și-a făcut treaba rapid. Culmea, nici măcar nu aveau roluri de îndrăgostiți, ba dimpotrivă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, doamna Vâlcan a recunoscut că i-a luat ceva timp să se lămurească asupra intențiilor lui, mai ales că era recunoscut ca …fiind crai. Adela Popescu a vorbit și despre plecările ei în Thailanda, unde Radu filmează Insula Iubirii, explicând că nu e vorba de…gelozie.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt de 15 ani împreună, dintre care 10 ani în calitate de soț și soție. Se știu atât de bine, încât gelozia nu le-a dat niciodată dureri de cap. Mai mult, se susțin reciproc în ceea ce privește proiectele profesionale. Plecările Adelei în Thailanda reprezintă o cerere expresă a lui Vâlcan, care, după încheierea filmărilor la Insula Iubirii bifează o vacanță alături de Adela.

Adela Popescu: “Anul ăsta sigur va fi profit”

CANCAN.RO: Cum merge pensiunea de la Vama Vechi unde sunteți mai mulți asociați?

Adela Popescu: Foarte bine. Anul ăsta a avut un debut extraordinar. Adică sunt foarte multe rezervări, am avut și multe petreceri de firmă, deci e totul foarte bine. Abia aștept să ajungem la mare

CANCAN.RO: Cât de des ajungi acolo?

Adela Popescu: Până acum n-a fost nevoie, dar acum o să ne organizăm și facem cu rândul. A fost Fodor, urmăm noi, probabil o să meargă și Andrei și cu Gina. Ne organizăm.

CANCAN.RO: Se poate vorbi momentan și de un profit?

Adela Popescu: Anul ăsta cu siguranță se va vorbi de un profit. Anul trecut am investit toți. Dar chiar și așa a fost ok. Dar anul ăsta sigur va fi profit. Nu știu cât de mare, dar va fi sigur.

Adela Popescu: “Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai”

CANCAN.RO: Plănuiți acolo și o vacanță sau măcar un weekend să mergeți cu toată gașca?

Adela Popescu: Avem așa o tradiție pe care am început-o anul trecut. Aproape o săptămână rezervăm toată pensiunea pentru noi. Că noi asociații suntem destui cu copii, cu purcei, cu ce avem.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din relație pe care l-ai traversat împreună cu Radu?

Adela Popescu: Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei.

Adela Popescu: “Avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță”

CANCAN.RO: În momentul în care lui s-a propus proiectul de la Antena 1 și ai aflat că în format există și niște ispite, n-ai avut așa o strângere de inima?

Adela Popescu: Nu. Noi geloși chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa.

NU RATA: Reacția fabuloasă a Ruxandrei Ion când a aflat despre idila secretă dintre Radu Vâlcan și Adela Popescu: “Dacă-i faci ceva, te mănânc!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.