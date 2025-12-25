Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar

După „Asia Express”, ai fi crezut că nimic nu le mai poate înfrânge pe Olga Barcari și Alina Pușcău. Aventuri în locuri exotice, trasee imposibile și provocări care ar fi pus pe genunchi orice muritor, dar nu pe ele. Totuși, se pare că destinul are un simț al umorului bine dezvoltat: adevărata provocare a venit pe un trotuar, la finalul unei petreceri de senzație. CANCAN.RO are imagini tari!

Prima care a ieșit în lumina străzii a fost Olga Barcari. Blănița albă, pufoasă și prețioasă îi încadra perfect silueta, iar sutienul la vedere dădea impresia că frigul e doar în închipuirea noastră. Pantalonii argintii cu paiete sclipeau în lumina felinarelor, iar săndăluțel, un adevărat act de curaj în fața iernii!

Olga a defilat pe trotuar ca pe podium, până când picioarele au spus „stop” și s-a așezat pe vine, apelând la telefon pentru a comanda un taxi, ”regal”, dar cu o ușoară doză de dramatism.

În urma ei a venit Alina Pușcău, care, deși purta o blană lungă și părea ”invincibilă” în fața frigului, a „sacrificat-o” și s-a așezat pe vine lângă Olga. Cele două au stat astfel, ca la o șezătoare modernă, cu telefoanele în mână, probabil schimbând impresii despre petrecere, în așteptarea mașinilor.

Și cu siguranță discuția a fost interesantă, mai ales că, în timpul petrecerii, Alina primit o floare – semn că un alt invitat și-a încercat norocul de a-i intra în grații.

