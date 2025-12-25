Acasă » Exclusiv » Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar

Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar

De: Keva Iosif 25/12/2025 | 23:20
După „Asia Express”, ai fi crezut că nimic nu le mai poate înfrânge pe Olga Barcari și Alina Pușcău. Aventuri în locuri exotice, trasee imposibile și provocări care ar fi pus pe genunchi orice muritor, dar nu pe ele. Totuși, se pare că destinul are un simț al umorului bine dezvoltat: adevărata provocare a venit pe un trotuar, la finalul unei petreceri de senzație. CANCAN.RO are imagini tari!

Prima care a ieșit în lumina străzii a fost Olga Barcari. Blănița albă, pufoasă și prețioasă îi încadra perfect silueta, iar sutienul la vedere dădea impresia că frigul e doar în închipuirea noastră. Pantalonii argintii cu paiete sclipeau în lumina felinarelor, iar săndăluțel, un adevărat act de curaj în fața iernii!

Olga a defilat pe trotuar ca pe podium, până când picioarele au spus „stop” și s-a așezat pe vine, apelând la telefon pentru a comanda un taxi, ”regal”, dar cu o ușoară doză de dramatism.

În urma ei a venit Alina Pușcău, care, deși purta o blană lungă și părea ”invincibilă” în fața frigului, a „sacrificat-o” și s-a așezat pe vine lângă Olga. Cele două au stat astfel, ca la o șezătoare modernă, cu telefoanele în mână, probabil schimbând impresii despre petrecere, în așteptarea mașinilor.

Fetele au stat ca la ”șezătoare” pe trotuar

Și cu siguranță discuția a fost interesantă, mai ales că, în timpul petrecerii, Alina primit o floare – semn că un alt invitat și-a încercat norocul de a-i intra în grații.

După cum se vede, Alina Pușcău a făcut ”victime” și la această petrecere

Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor", pus forțat pe pauză
Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul capului
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
