Gerald Butler, pălmuit de Alina Pușcău! De ce a răbufnit fosta concurentă de la Asia Express 2025: ”L-am luat de cravată!”

Alina Pușcău, în vârstă de 44 de ani este un model, actriță și cântăreață româncă cu carieră internațională, care s-a afirmat la doar 16 ani după ce a câștigat concursul Elite Model Look.

Ulterior, aceasta a lucrat pentru branduri de prestigiu precum Victoria’s Secret și Pepe Jeans, a apărut în reviste de top precum Harper’s Bazaar și Allure, și și-a extins activitatea în muzică și film, fiind distribuită în producția hollywoodiană „Conan the Barbarian” (2011)

Ce s-a întâmplat în cadrul unei petreceri de la Golden Globes

Viața ei personală a atras atenția presei prin relațiile cu figuri celebre, inclusiv regizorul Brett Ratner și actorul Vin Diesel, ceea ce a consolidat imaginea sa de personalitate mondenă, iar în prezent locuiește la Los Angeles, unde continuă să fie prezentă în showbizul internațional.

Invitată în cadrul unui podcast, aceasta a povestit un episod tensionat cu actorul Gerard Butler, petrecut la o petrecere din cadrul Golden Globes.

Momentul a devenit unul intens, după ce Butler ar fi făcut remarci care au deranjat-o pe româncă.

Alina Puşcău l-a „corectat” pe loc pe Gerald Butler

Totul a început când actorul discuta despre un film realizat alături de Jamie Foxx. Butler i-ar fi reproșat Alinei că nu s-a uitat la producția respectivă, subliniind că „toată lumea s-a îndrăgostit de el” după acel rol.

„Eu nu mă uit la filme. Eu nici la filmele lui Leo nu mă uit.”, a relatat Puşcău la A meritat cu Nasrin.

Replica ei l-a surprins pe actor, care ar fi insistat că filmul fusese deja lansat și că era imposibil să nu fi aflat. În acel moment, Butler ar fi numit-o „idioată”, fapt ce a declanșat reacția dură a Alinei.

„I-am dat o palmă, încă una, şi l-am luat de cravată şi i-am spus: În viața ta să nu-mi zici mie că sunt idioată!”, a povestit Alina Puşcău în cadrul podcastului.

Prin reacţia pe care a avut-o, Alina Puşcău a vrut să arate că nu se lasă subestimată indiferent de persoana în cauză.

CITEŞTE ŞI: Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei

Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme