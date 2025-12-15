BREAKING! Nouă mașină a lui Zbir! Vloggerul milionar pregătește o dezvăluire spectaculoasă!

În această seară, vloggerul Zbir plănuiește să-și surprindă fanii cu dezvăluirea unei noi mașini de lux adăugate în colecția sa. Ca de obicei însă, CANCAN.RO a aflat primele detalii despre achiziție. Influencerul se pregătește să prezinte oficial noua bijuterie pe roți, dar surse apropiate au confirmat pentru site-ul nostru că este vorba despre un model spectaculos, care ridică garajul său impresionant de autoturisme premium la un nivel superior.

Noua mașină a lui Zbir este un Ferrari SF90 Stradale, unul dintre cele mai avansate și râvnite supercaruri din lume. Modelul pornește de la aproximativ 450.000 de euro, dar cu configurații, dotări și pachete speciale, prețul final poate depăși ușor 500.000 de euro. Este un supercar plug-in hybrid cu performanțe de hypercar, care îmbină forța brută cu tehnologia de ultimă oră și reprezintă vârful gamei constructorului italian.

Ferrari SF90 Stradale: bestia hibridă de 1000 CP care ridica garajul lui Zbir la un alt nivel

Ținând cont de istoricul lui Zbir și de pasiunea sa pentru mașini extreme, rămâne de văzut dacă acest SF90 Stradale va rămâne piesă de colecție sau va fi dus la limită, așa cum s-a întâmplat cu alte bolizi de sute de mii de euro din garajul său.Cu toate acestea, în ciuda supercarurilor de sute de mii de euro adunate în garaj, Zbir continuă să trăiască în complexul Cosmopolis, un detaliu care nu scapă fanilor. Contrastul dintre viața de zi cu zi și sumele uriașe investite în mașini de lux l-a transformat într-un personaj legendar pe internet: tipul care-ți poate arăta un Ferrari de jumătate de milion direct din parcarea complexului. Pentru unii, e dovadă de nonconformism autentic; pentru alții, material perfect de meme-uri. Cert e că Zbir nu încetează să surprindă.

Sub capotă: combinație spectaculoasă inspirată din F1

Primul Ferrari de serie plug-in hybrid și primul cu motor central + tracțiune integrală, SF90 e practic un hypercar deghizat în supercar. Sub capotă: un V8 biturbo de 4.0 litri care scoate singur 780 CP, plus trei motoare electrice care mai bagă 220 CP boost instant. Total? 986 CP (rotunjit frumos la 1000 în metric), putere dementială care te lipește de scaun. Numit SF90 pentru cei 90 de ani de Scuderia Ferrari, modelul ăsta mixează urletul clasic al V8-ului cu accelerația electrică brutală și poate merge chiar și 100% electric pe distanțe scurte (da, Ferrari silențios, cine ar fi crezut ). Aerodinamica e next level: sistem activ „shut-off Gurney” care generează downforce insane, iar cu eManettino-ul (volanul magic) alegi mood-ul: chill & eficient, sportiv agresiv sau full qualifying mode pentru circuit. Pe scurt: SF90 Stradale e genul de mașină care domină pista, dar te duce și la supermarket fără dramă. Performanță de hypercar, tehnologie din F1 și vibe-ul iconic Ferrari: all in one. Pentru Zbir, fix ce trebuia în garaj: jumătate de milion de euro de adrenalină pură.

Date tehnice și performanță

Motor termic: V8 biturbo de 4,0 litri – 769 CP

Motoare electrice: trei unități (două pe puntea față, una pe spate) – 217 CP

Putere totală: 986 CP (735 kW)

Transmisie: automată, dublu ambreiaj, 8 trepte

Tracțiune: integrală (AWD)

Autonomie electrică: aproximativ 26 km

Tehnologie și dotări-cheie

Sistem PHEV care integrează perfect motorul termic cu propulsia electrică

Primul Ferrari cu AWD electric și motor central

Aerodinamică activă pentru echilibru între forță de apăsare și eficiență

eManettino cu patru moduri de rulare: eDrive, Hybrid, Performance și Qualify

Pachet Assetto Fiorano (opțional): setare orientată spre circuit, cu componente ușoare din fibră de carbon și suspensie dedicată

Porsche GT3 RS, Mercedes G-Class, Ferrari 488 GTB, Rolls-Royce Ghost și un Porsche Taycan sunt câteva dintre mașinile lui Zbir

Cunoscut pentru pasiunea sa extremă pentru mașinile de lux, influencerul și-a extins colecția cu un nou supercar. În garajul său se aflau deja un Porsche Taycan, folosit zilnic și achiziționat cu peste 150.000 de euro, alături de un Ferrari 488.

Întrebarea care plana însă era dacă acest Ferrari va avea aceeași soartă ca alte modele din colecția sa, precum un G-Class Brabus sau chiar Rolls-Royce-ul distrus anterior, investiții de ordinul sutelor de mii de euro.