“Puișorul” s-a prezentat la notariat cu fosta ministresă cu o zi înainte de deces! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț

De: Delina Filip 15/12/2025 | 23:00
CANCAN.RO a detonat bomba și v-a prezentat imagini în exclusivitate cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani al regretatei Rodica Stănoiu în timp ce ieșea dintr-un birou notarial la scurt timp după moartea femeii. Așa cum știm, în cazul fostei „ministrese” a fost deschis oficial un dosar de moarte suspectă, iar o echipă de procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus deshumarea trupului neînsuflețit al fostului ministru în mare secret! În tot acest timp, bărbatul este preocupat de alte lucruri mai importante: Succesiunea! Surse judiciare au confirmat, în exclusivitate, pentru site-ul nostru demersurile iubitului Rodicăi Stănoiu să pună mâna pe avere! 

Vizat de acuzații dure, iubitul tinerel al Rodică Stănoiu a așteptat ”în umbră” timp de o săptămână, iar apoi a dat drumul demersurilor privind succesiunea. L-am surprins făcând multe drumuri la notar, cu un dosar stufos, pregătit să clarifice probabil situația averii pe care Rodica Stănoiu a lăsat-o în urmă. (vezi aici detalii). Și nu e de mirare: averea fostei ministrese era impresionantă – case la Nisa, Pipera și Constanța, două mașini de lux, și conturi bancare despre care se știe că erau consistente. Surse judiciare au confirmat pentru CANCAN.RO că acestea nu au fost primele demersuri ale partenerului ei de a pune mâna pe avere.

Planul pus la punct de iubitul Rodicăi Stănoiu să pună mâna pe avere

Așa cum știm, fostul ministru ar fi fost dus la spital de către nepoata ei, dar trei zile mai târziu ar fi fost externată. Cel care a grăbit plecarea ei din spital a fost chiar ”iubitul cu 50 de ani mai tânăr, acuzat de apropiații ei că ar fi avut de gând să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu. Și nu oricum, ci cu presiuni și amenințări asupra personalului medical. Acum, vine confirmarea din partea surselor judiciare.

Pe 2 decembrie, cu doar o zi înainte ca fosta ministresă să moară, spun sursele judiciare pentru CANCAN.RO, Rodica Stănoiu a fost împreună cu partenerul ei și încă o doamnă pentru a solicita un certificat fiscal care era emis pentru înstrăinare. Practic, certificatul arată că iubitul femeii nu ar avea datorii la stat pentru imobilul respectiv ( casa din Pipera- Voluntari mai exact), dar bărbatul și femeia de care era însoțit ar fi depus și o altă cerere pentru emiterea certificatului fiscal.

Se pare că planul ar fi fost bine pus la punct. Ar fi trebuit să obțină certificatul fiscal pentru a putea face succesiunea. În plus, ce este și mai șocant este că totul s-ar fi întâmplat cu doar o zi înainte ca fostul ministru să moară. Ba mai mult, cei care au văzut totul susțin că fosta „ministresă”  ar fi fost scoasă pe brațe de acolo, și, fiind aproape ca o legumă.

Ce demersuri a făcut iubitul tinerel al fostului ministru! Succesiunea a intrat pe rol

Pe 5 decembrie, la două zile de la moartea Rodicăi Stănoiu, iubitul mai tânăr cu 50 de ani a venit să ridice certificatul fiscal, spun sursele judiciare pentru CANCAN.RO, însă nu i s-a dat. Văzând că nu are sorți de izbândă, bărbatul a solicitat un certificat fiscal pentru succcesiune. I s-a solicitat de angajați să le ofere testamentul, dar și să spună calitatea pentru care ar fi îndreptățit să facă aceste demersuri. Văzând că nu o poate scoate la capăt, acesta a refuzat și a plecat din instituție. În plus, aceleași surse judiciare ne-au dezvăluit și faptul că disperarea bărbatului de a face cât mai repede toate demersurile se observa de la o poștă.

Bărbatul ar fi început demersurile de când fostul ministru ar fi fost în viață
Însă lucrurile nu s-au încheiat atunci, căci bărbatul a mai încercat să pună mâna pe o mașină. În cursul zilei de azi, acesta s-a prezentat din nou la biroul notarial și a solicitat anumite acte pentru Toyota Yaris-ul la volanul căreia site-ul nostru l-a surprins atunci când a ieșit din biroul notarial. (vezi aici imagini). În ceea ce privește imobilul din Pipera pentru care se prezentase la notariat în urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi susținut în fața angajaților de la biroul notarial că ar avea testamentul Rodicăi Stănoiu, însă nu s-a prezentat cu el.

Atitudinea bărbatului trezește numeroase suspiciuni, cu atât mai mult cu cât, toți ochii sunt ațintiți acum asupra lui, iar autoritățile au deschis dosar de moarte suspectă și au deshumat trupul Rodicăi Stănoiu. Succesiunea este însă pe rol de pe data de 5 decembrie! Rămâne de văzut la ce concluzie vor ajunge autoritățile! Într-o poveste plină de semne de întrebare, suspiciuni grave și demersuri făcute pe repede înainte, adevărul trebuie scos la lumină până la capăt. Iar dacă Rodica Stănoiu a fost, la rândul ei, ministru al Justiției, atunci, poate mai mult ca oricine, merită ca în cazul morții sale să se facă dreptate. Noi vom reveni cu toate detaliile.

CITEȘTE ȘI: În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni

ACCESEAZĂ ȘI: Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă

