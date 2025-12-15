Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei

Cu ocazia acestui Crăciun, cântăreața Mira, în vârstă de 30 de ani și-a îndeplinit un vis mai vechi și și-a cumpărat o mașină de lux, un dar pe care l-a primit în avans.

Achiziția a atras atenția fanilor și a readus în discuție relația ei cu Levi Elekes, despre care se credea că s-ar fi încheiat.

Cadoul impresionant pe care şi l-a făcut Mira de Crăciun

Mira, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, și-a oferit un cadou impresionant de Crăciun. Vedeta a investit o sumă mare de bani într-un autoturism de lux, demonstrând că succesul obținut pe scenă îi permite să-și îndeplinească dorințele.

Artista a muncit mult pentru a ajunge în punctul în care își poate permite un astfel de cadou. Mașina cumpărată nu a fost deloc ieftină, prețul ridicându-se la câteva sute de mii de euro. Deși în trecut și-a mai achiziționat un autoturism, Mira a ales să își facă din nou o bucurie, arătând că nu se oprește atunci când vine vorba de pasiunile ei.

În imaginile publicate, cântăreața apare extrem de fericită la volanul noului automobil, semn că investiția i-a adus satisfacția dorită.

„Nici măcar nu îndrăzneam să visez la o așa mașină, astăzi, e a mea! Să înceapă distracția!”, a scris Mira pe Instagram.

Care a fost reacţia iubitului

După ce a prezentat noua mașină, reacțiile nu au întârziat să apară. Fanii au felicitat-o și au comentat în număr mare, iar Levi Elekes, partenerul ei, a transmis un mesaj de susținere. Gestul său a fost remarcat imediat și a confirmat că relația lor continuă.

În trecut, cei doi obișnuiau să se afișeze des împreună pe rețelele sociale. Ulterior, lipsa imaginilor comune a ridicat semne de întrebare în rândul admiratorilor. Totuși, faptul că nu și-au șters fotografiile și nu și-au dat unfollow a sugerat că legătura lor nu s-a încheiat.

Acum, lucrurile sunt clare: Mira și Levi formează în continuare un cuplu. Reacția lui Levi la postarea artistei i-a liniștit pe fani, confirmând că relația lor rămâne solidă, chiar dacă nu mai este expusă la fel de des în mediul online.

